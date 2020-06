Jeep verklagt Mahindra FCA lässt Jeep-Kopie Roxor in den USA stoppen

Es hatte ein bisschen gedauert, bis die Hüter der Jeep-Gene reagierten, aber dafür wurde um so handfester. Fiat-Chrysler mit der Tochtermarke Jeep hat den indischen Hersteller Mahindra 2018 vor der amerikanischen Internationalen Handelkomission verklagt. Mahindra soll es untersagt werden, den Roxor "zu bewerben, zu verkaufen, zu vertreiben oder zu importieren". Dass Mahindra genau dies vorhatte, wusste man bei FCA freilich schon länger, 2017 wurde der Marktstart des Roxor in den USA angekündigt und im Sommer 2018, gestartet.

Mahindra Der Mahindra Roxor basiert wiederum auf dem Mahindra Thar, der in Indien offiziell verkauft wird

Der Roxor, das lässt sich schwerlich bestreiten, ist eine ziemlich eindeutige Kopie des alten Jeep CJ, wogegen FCA auch in Sachen Designschutz vorgeht – bis hin zu den außenliegenden Motorhaubenverschlüssen. Pikant wird die Angelegenheit jedoch dadurch, dass Willys-Overland, damaliger Hersteller des Jeep, im Jahr 1947 eine Lizenz an Mahindra vergab, den CJ-2A herzustellen. Was die Inder seitdem mit großer Freude wahrnehmen. Selbst in Deutschland waren diese Mahindra CJ in den 1990er Jahren über einen offiziellen Importeur zu haben, angetrieben von ebenso leistungsarmen wie unzerstörbaren Peugeot-Dieselmotoren, bis die Abgasnormen für ein Ende sorgten. Bis heute gibt es vereinzelte Gebrauchtwagenangebote von überlebenden Fahrzeugen.

Nachbau des Nachbaus

Von einem ebensolchen Lizenzbau, dem nach wie vor gebauten Mahindra Thar, stammt auch das US-Modell Roxor ab. Allerdings mit einer recht cleveren Idee: In den USA wird der Roxor als "Side-by-Side"-Fahrzeug vermarktet, wie beispielsweise der Can-Am Maverick. Dadurch entfällt eine Straßenzulassung, strenge Umweltauflagen für die Abgaswerte entfallen ebenfalls. Damit hätte der Roxor ohnehin keinen Vertrag, er wird von einem indischen Dieselmotor angetrieben, der von moderner Abgasreinigung nicht wirklich viel versteht.

Zusammengebaut wird der Roxor in einer "Fabrik", die mit rund 13.000 Quadratmetern für Autobauer-Verhältnisse eher bescheiden ausfällt, mit aus Indien angelieferten Einzelteilen. Diese Produktionsstätte, auch darüber möchte man fast schmunzeln, wurde in Detroit angesiedelt, dem Herzen der US-Autoindustrie.

Mahindra Roxor ab 16.600 Dollar

Der Roxor entspricht mit seinen Abmessungen (3.759/1.574/1.905 mm L/B/H) ziemlich exakt dem Jeep CJ7, besitzt zwei Starrachsen an Blattfedern, den erwähnten 62 PS starken 2,5-Liter-Turbodiesel, der wiederum eine Weiterentwicklung des früheren Peugeot-Motors darstellt. Auch das Fünfgang-Schaltgetriebe mit angeschlossenem Verteilergetriebe samt Geländeuntersetzung entspricht klassischem Geländewagenbau. Letztendlich handelt es sich beim Roxor auch im Hinblick auf die Abmessungen tatsächlich um ein in Nuancen modernisiertes Abbild des Jeep CJ7 aus den 1970er Jahren.

Mahindra Das 2020er-Modell kommt mit einer eigens angepassten Kühlerfront, geholfen hat das jedoch nicht

Die Beschränkung auf die Kategorisierung als "Off Road Vehicle" ohne Chance auf eine Straßenzulassung ist in den USA weniger limitierend als bei uns. Außerhalb der Städte gibt es mehr als genug Offroad-Einsatzmöglichkeiten für Freizeit und auch Arbeit auf den riesigen Farmen. Dem kommt der Roxor natürlich auch mit seinem Preis entgegen, die Jeep-Kopie war ursprünglich schon ab rund 15.500 Dollar zu haben. Inzwischen liegt der Basispreis bei 16.590 US-Dollar.

Im Video: Der Mahindra Roxor Modelljahr 2020

Indische Jeep-Kopie

30 Sek.

Donald Trump hat das letzte Wort

Nach einem ersten richterlichen Urteil Ende 2019 hatte Mahindra eine überarbeitete Version für das Modelljahr 2020 präsentiert, die mit einer neuen Kühlermaske den von Jeep als Markenzeichen eingetragenen "Seven-Slot-Grill" nicht mehr in einer Abwandlung darstellte. Wie sich nun in einem am 11. Juni 2020 veröffentlichten endgültigen Beschluss der Internationalen Handelskomission der USA erwies, hat das nicht genügt, Mahindra soll in den USA verboten werden, den Roxxor weiter zu verkaufen. Das letzte Wort hat nun US-Präsident Donald Trump, der die Entscheidung der Handelskomission bestätigen muss (und dies erfahrungsgemäß wohl auch wird).