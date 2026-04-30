KGM Tivoli Limited 50: Mit Vollausstattung zum Dacia-Preis

KGM, ehemals Ssangyong, rollt den Kompakt-SUV Tivoli in einer Sondermodellvariante auf den deutschen Markt. Der neue "Limited 50" kombiniert exklusive Designakzente mit einer umfangreichen Serienausstattung.

Schwarzer Look, volle Ausstattung Geprägt wird der Look des exklusiven Tivoli durch eine Lackierung im Farbton Space Black Metallic. Dazu passend sind auch die 18 Zoll großen Leichtmetallfelgen schwarz gehalten. Im ebenfalls schwarz ausgeführten Innenraum setzen orangefarbene Elemente Akzente. Dazu zählen entsprechend farbige Ziernähte an den beheizten Ledersitzen und am beheizten Lederlenkrad sowie in den Türtafeln. Hinzu kommen orangefarben eingefasste Belüftungsdüsen und orangefarbene Zierelemente auf der Mittelkonsole.

Aufbauend auf der Topausstattung Lux wird das Sondermodell zur Vollausstattung aufgestockt. Die Vordersitze sind nicht nur beheizbar, sondern auch belüftet – der Fahrer profitiert neben der elektrischen Sitzeinstellung von einer Lendenwirbelstütze. Per Apple CarPlay bzw. Android Auto eingebundene Smartphones lassen sich induktiv laden, eine Zweizonen-Klimaautomatik schafft Wohlfühlatmosphäre an Bord. Dank Smart-Key kann der Fahrzeugschlüssel beim Öffnen und Starten des City-SUV zudem in der Tasche bleiben.

Nachgelegt wird auch bei der Sicherheitsausstattung. Neben Standards wie dem automatischen Notbremssystem mit Frontkollisionswarner, dem Spurhalteassistenten, sowie der Verkehrszeichen- und Müdigkeitserkennung sind auch ein Totwinkel- und Spurwechselassistent, ein Querverkehrswarner sowie ein Knieairbag für den Fahrer an Bord.

Kleine Auflage zum günstigen Preis Ohne Update kommt der Antrieb daher. Es bleibt beim bekannten 1,5-Liter-Turbobenziner mit 163 PS und 260 Nm Drehmoment entwickelt. Das Sondermodell ist serienmäßig mit einer Sechsstufen-Automatik kombiniert, die die Kraft des Vierzylinders nur an die Vorderräder schickt.

Zu haben ist das neue Editions-Modell zu Preisen ab 25.290 Euro. Günstiger kann man im SUV-Segment kaum unterwegs sein. Allerdings kommt nur ein sehr begrenzter Kundenkreis in den Genuss des günstigen Tivoli, denn die Auflage des "Limited 50" ist eben genau auf 50 Exemplare limitiert. Noch günstiger fährt man mit dem immer noch verfügbaren Tivoli-Sondermodell Nomad. Hier liegt der Angebotspreis bei 18.990 Euro. Regulär startet der Tivoli in der Basisausstattung ab 22.900 Euro, die Lux-Variante steht mit wenigstens 29.900 Euro in der regulären Preisliste.