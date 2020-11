Neuentwicklung Kia KLTV Militärfahrzeug Korea-Hummer soll auch für den Zivilmarkt kommen

Der amerikanische HMMWV ("Humvee"), besser bekannt unter seinem Zivil-Namen Hummer, hat in der ganzen Welt Nachahmer gefunden, zahlreiche Hersteller entwickelten anhand der Vorlage sehr ähnlich wirkende Modelle. Auch in Südkorea ist das der Fall, hier ist Kia mit dem KLTV (Kia Light Tactical Vehicle) am Start. Der Kia KLTV ist in der optischen Anmutung und mit seinen technischen Details (Portalachsen, Einzelradaufhängung, zentrale Reifendruckanlage) eine recht originalgetreue Kopie des US-Hummer.

Kia KLTV wird neu entwickelt

Jetzt hat Kia bekannt gegeben, eine neue Generation des KLTV zu entwickeln. Wie bisher soll diese auf der Basis des Kia Mohave aufbauen. Der Kia Mohave ist ein rund fünf Meter langes Luxus-SUV mit einem Leiterrahmen, das in den USA unter dem Namen Borrego angeboten wurde, inzwischen aber nur noch auf asiatischen und dem russischen Markt angeboten wird. Der Kia Mohave ist salopp gesagt die XL-Version des Kia Sorento.

Kia Der künftige Kia Mohave wird erneut die Plattform für das Kia KLTV spenden

Bisher verfügte das Militärfahrzeug Kia LTV entsprechend auch über viel Technik aus dem Borrego, darunter der Dreiliter-V6-Diesel und das Automatikgetriebe. Zusätzlich kamen Differentialsperren an beiden Achsen zum Einsatz. Kia hat im März 2019 den Mohave Masterpiece vorgestellt, eine noch als Studie deklarierte Nachfolgegeneration des bisherigen Mohave. Das macht auch verständlich, warum nun an einem Nachfolgemodell des auf dem Mohave basierenden KLTV gearbeitet wird.

Der Kia KLTV im Video

Über die verwendete Technik verrät Kia noch keine Details, nennt aber einen Zeitplan. Und: Das Thema E- und Brennstoffzellen-Antrieb stehe auf dem Entwicklungszettel. Die Brennstoffzellentechnik als Fahrzeugantrieb hat im Militäreinsatz den zusätzlichen Nutzen, dass ein solches Fahrzeug auch als Stromaggregat arbeiten könnte. Kia möchte noch in 2020 die ersten Prototypen produzieren und im Jahr 2021 mit der Erprobung beginnen. Bis 2024 soll die Serienfertigung beginnen. Angestrebt sei auch, die Militärfahrzeuge in Kleinserie für zivile Einsatzzwecke anzubieten.