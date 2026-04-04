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Kommt der Land Cruiser FJ nach Deutschland? Marktchancen und Konkurrenz

Marktchancen des Toyota Land Cruiser FJ in Europa
Kommt der Land Cruiser FJ nach Deutschland?

Mit der Premiere des Toyota Land Cruiser FJ in Thailand hat der japanische Automobilhersteller einen kompakten Offroader vorgestellt, der sowohl durch seine robuste Technik als auch durch sein markantes Design überzeugt. Doch während das Modell in Asien bereits für Aufsehen sorgt, stellt sich die Frage, ob und wann der Land Cruiser FJ auch in Deutschland erhältlich sein wird.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.04.2026
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03/2026 Toyota Land Cruiser FJ Premiere Thailand
Foto: Toyota

Der Toyota Land Cruiser FJ basiert auf der robusten IMV-Plattform, die auch beim Hilux zum Einsatz kommt. Mit einem Leiterrahmen, einer hinteren Starrachse und einem zuschaltbaren Allradantrieb mit Geländeuntersetzung ist der FJ für anspruchsvolle Offroad-Bedingungen ausgelegt. Der 2,7-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor liefert 163 PS und ein maximales Drehmoment von 246 Newtonmetern. Die Bodenfreiheit von 245 Millimetern und die Wattiefe von 700 Millimetern unterstreichen die Geländetauglichkeit des Modells. Im Innenraum setzt Toyota auf eine pragmatische Gestaltung mit klar gegliederten Bedienelementen und einem digitalen Kombiinstrument.

Marktchancen in Deutschland

Ein Deutschland-Start des Land Cruiser FJ könnte auf großes Interesse stoßen, insbesondere bei Offroad-Enthusiasten und Käufern, die einen kompakten, aber leistungsfähigen Geländewagen suchen. Allerdings gibt es Herausforderungen: Der Einstiegspreis von umgerechnet 33.500 Euro in Thailand könnte in Europa durch zusätzliche Kosten für Homologation und Anpassungen an EU-Regularien deutlich steigen.

Herausforderungen für den Deutschland-Start

Die größte Hürde für einen Deutschland-Start des Land Cruiser FJ sind die strengen EU-Regularien, insbesondere in Bezug auf Emissionen und Sicherheit. Der 2,7-Liter-Benzinmotor müsste möglicherweise angepasst werden, um die Euro-6-Abgasnorm zu erfüllen. Zudem könnten die Produktionskapazitäten in Thailand begrenzt sein, was die Verfügbarkeit in Europa einschränken könnte. Ein weiteres Hindernis ist die Preisgestaltung: Während der FJ in Thailand als erschwinglicher Offroader positioniert ist, könnte er in Deutschland aufgrund von Importzöllen und Steuern in eine höhere Preisklasse rutschen.

Fazit: Potenzial und Perspektiven

Der Toyota Land Cruiser FJ hat das Potenzial, auch in Deutschland erfolgreich zu sein, insbesondere bei einer Zielgruppe, die Wert auf Geländetauglichkeit und Robustheit legt. Allerdings sind die Herausforderungen nicht zu unterschätzen. Eine klare Positionierung und eine wettbewerbsfähige Preisstrategie wären entscheidend, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Ob Toyota den Schritt wagt, bleibt abzuwarten.

Fazit