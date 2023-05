Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 Limitiertes Hypercar-Beiboot

Im Sommer 2020 hatte Lamborghini mit dem Essenza SCV12 einen Hyper-Rennwagen auf Basis des Aventador präsentiert, der nur auf der Rundstrecke bewegt werden darf. Vom 830 PS starken Essenza wurden nur 40 Exemplare aufgelegt.

Sonder-Urus nur für Essenza-Besitzer

Im Mai 2023 schieben die Italiener für die 40 Besitzer des Essenza SCV12 ein Ergänzungsangebot ins Rampenlicht, den Urus Performante Essenza SCV12 Limited Edition. Die ebenfalls auf 40 Exemplare limitierte Sonderversion entstand in der Ad-Personam-Abteilung von Lamborghini.

Der exklusive Charakter des Sondermodells ergibt sich aus dem großflächigen Einsatz von Sichtcarbon in glänzender oder matter Ausführung. Dazu zählen die Motorhaube, das Dach, die Außenspiegelgehäuse, die Blende auf der Heckklappe sowie die Ventildeckel am V8-Motor. Ergänzt wird der Carbon-Look durch exklusiv gestaltete Zweifarblackierungen, die den unteren Teil der Karosserie schwarz halten und farblich jeweils auf das Essenza-Modell des Kunden abgestimmt sind. Dach und Schwellerbereich tragen zusätzlich eine Kontrastlinie. Vom jeweiligen Essenza übernommen wird auch die fortlaufende Nummer, die auf die Türen lackiert wird. In den Radläufen stecken hochglanzschwarz lackierte 23-Zoll-Felgen, dahinter verzögern ebenfalls schwarz gehaltene Bremssättel.

Den Innenraum werten eine exklusive schwarze Alcantara-Ausstattung mit Details aus Leder, Carbon-Applikationen, schwarz eloxierte Aluminiumteile sowie rote Türgriffe auf. Die Einstiegsleisten zeigen Logo und Silhouette des Essenza SCV12. Für eine noch einzigartigere Gestaltung sorgen zwei Carbon-Plaketten im Innenraum: eine davon mit dem Logo zum 60-jährigen Jubiläum von Lamborghini, die andere mit der Nummer des Fahrzeugs oder alternativ dem Namen des Kunden.

Auf der Antriebsseite gibt es keine Upgrades. Der Urus Performante wird auch als Sondermodell vom bekannten V8-Biturbomotor mit 666 PS und 850 Newtonmeter befeuert. In nur 3,3 Sekunden spurtet der von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 306 km/h.

Preise für diese 40 Sonderexemplare nennt Lamborghini nicht, und Essenza SCV12-Besitzer dürfte der Urus-Zukauf kaum belasten.

Fazit

Lamborghini bietet Essenza SCV12-Besitzern zu ihrem Hypersportwagen noch den passenden Urus Performante an. Der darf mit Sonderlack und viel Carbon, aber nicht mit mehr Leistung vorfahren. Essenza-Besitzer dürfte das kaum stören.