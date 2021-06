Der neue Lamborghini Urus von Kim Kardashian Der echte „Wolf im Schafspelz“

Puh – wo soll man da ansetzen? Also mal ganz sachlich: US-Model und Reality-TV-Sternchen Kim Kardashian schwelgt gern in Luxus. Entsprechende Ansprüche hat die Frau von Musiker Kanye West auch an ihren Fuhrpark. Auf den ersten Blick ist es also kaum eine Überraschung, dass sich dort ein Lamborghini Urus findet. Auf den zweiten Blick fällt die Überraschung um so größer aus, denn der Performance-SUV ist in Fell gehüllt. Und zwar komplett.

Wenn Sie dahinter nun eine ausgefuchste und nach Aufmerksamkeit heischende PR-Maßnahme wittern, dann täuscht Sie ihr Näschen keinesfalls. Das "Lambo-Fell" besteht aus einem Material, aus dem auch die neuste Modelinie von Frau Kardashian gefertigt wird. Dabei geht es um gemütliche Kuschel-Wäsche, die sie auch auf den zugehörigen Fotos ihres Instagram-Kanals trägt. Wir haben übrigens selbst schonmal ein Auto "eingeplüscht" und das vermutlich deutlich günstiger – aber diese Information nur am Rande.

Arturo Rivas Was die Kardashian kann, können wir schon lange - wie dieser schick modifizierte BMW E39 beim Test von Billig-Tuningteilen aus China beweist.

Nennen wir es "Schonbezug"

Gemessen an der Tatsache, dass selbst die Felgen mit dem Stoff bezogen sind, dürfte das Auto wohl kaum als Straßenverkehrsteilnehmer für Aufsehen sorgen. Wenn doch, wird sich die weiße Weste ziemlich schnell in einen rußigen Kittel verwandeln. Oder das gesamte Auto zu einer Fackel machen. Denn nicht nur die Tatsache, dass sämtliche Lüftungsöffnungen nun hinter weißem Plüsch versteckt sind, sondern auch die Nähe der extravaganten Hülle zur Abgasanlage dürfte schon bei kurzen Fahrten brenzlig werden. Übrigens ist es auch gut vorstellbar, dass sich Innenraum-Fell und Make-up nicht richtig gut vertragen – hier können wir aber nur vermuten.

Kim Kardashian / Instagram Folgendes Szenario: Kaffeebecher in der Hand, Vollbremsung, Kaffeebecher nicht mehr in der Hand - Sie können uns folgen?

Entweder hat der Italo-SUV mit den Fotos auf der Social Media Plattform seinen Zweck bereits erfüllt und parkt nun als Staubfänger in der Kardashian-Garage, oder es erfolgt ein Rückbau. Für den Innenraum ist das freilich nicht erforderlich, dort kann das weiße Fell ja durchaus bleiben. Wenn Ihnen bei diesem Gedanken der ästhetische Kamm schwillt, dann sehen Sie es doch einfach so: Einen ganzheitlicheren Schonbezug kann man sich kaum vorstellen und er verhindert sicher effektiv Gebrauchsspuren, was am Ende dem Wiederverkaufswert zugutekommt. Falls Sie sich allerdings noch nicht sicher sind, ob so ein Urus überhaupt das richtige Auto für Sie wäre, finden Sie mehr Informationen zum Sport-SUV in der Fotoshow – ganz ohne Plüsch, versprochen.

Fazit

Ein Auto mit Fell zu beziehen kann ja am Ende nichts anderes als ein Werbe-Gag sein. Stellen Sie sich aber trotzdem mal das Gesicht des TÜV-Prüfers bei der Einzelabnahme vor, wenn Sie mit so einem Teil auf den Hof rollen.