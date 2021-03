Land Rover Defender V8 SVR Mercedes-AMG G63 trifft Ford Ranger Raptor

Mit dem Modell will die Marke einen Offroader an den Start bringen, der den Mercedes-AMG G63 mit einem Ford Ranger Raptor vereint. Der heiße V8-Defender basiert auf den erst kürzlich vorgestellten Achtzylinder-Modell (siehe Fotoshow) und bietet nicht nur mehr Leistung und Drehmoment, sondern auch ein besonders hohes Fahrwerk, eine für den Offroad-Einsatz adaptierte Karosserie und spezielle Offroad-Technik.

Im Gespräch mit der australischen Auto-Seite "Carsales" wollte Michael Sande, Geschäftsführer des Special Vehicle Operations (SVO) von Jaguar Land Rover, nicht direkt bestätigen, dass es dieses Modell geben wird. Aber, "der Kauf von Bowler im vergangenen Jahr war sehr beabsichtigt", meinte er vielsagend. "Wir fühlten uns im Offroad-Bereich leicht unterrepräsentiert."

Erst kürzlich hatte der Offroad-Spezialist einen 5,0-Liter V8 mit 575 PS in einen Defender 110 Classic verpflanzt und außerdem seine Kompetenz mit einem Rallye-Defender unterstrichen. Aber auch einem Offroad-Defender mit Brachial-Motor will der SVO-Boss nicht mit SVX-Badge sehen. "Würden wir es SVX nennen, ich bin mir nicht sicher", stattdessen schlägt er das Kürzel SVR vor. Denn das Modell wird nicht das Sportlichste in diesem Segment sein. "Das ist wirklich wichtig für mich. Wenn Sie dem Auto, an dem Sie arbeiten, nur Sport hinzufügen, erhalten Sie manchmal ein wirklich gutes Auto – manchmal aber ein wirklich inkohärentes Auto, das nicht genau weiß, was es ist."

Fazit

Land Rover arbeitet an einem offroadtauglichen Defender mit V8-Motor. Dazu nutzen die Briten die Kopetenz des kürzlich aufgekaufen Offroad-Spezialsiten Bowler.