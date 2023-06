Land Rover Discovery Sport Innenleben modernisiert, Preise angehoben

Der aktuelle Land Rover Discovery Sport trat bereits Anfang 2015 seinen Dienst an, im Herbst 2019 gab es eine Frischekur in Form eines Facelifts. Zum Modelljahr 2024 legen die Briten vor allem im Innenraum nach.

Neues Infotainment, neue Materialien

Blicken wir zunächst ins Cockpit. Die neu gestaltete Passagierkabine punktet in allen Varianten serienmäßig mit dem 12,3 Zoll großen Digital-Kombiinstrument, mit neu dimensionierten Ablagen und einem 11,4 Zoll großen Touchscreen aus gebogenem Glas zur Bedienung des Pivi-Pro-Infotainment-Systems und vieler weiterer Funktionen. Das Infotainment-System präsentiert sich nicht nur im neuen Look, sondern auch mit neuen Funktionen.

In neugestalteten Leisten an beiden Seiten des Touchscreen-Hauptbildschirms befinden sich Schieberegler zur Bedienung wichtiger Funktionen wie Medien, Lautstärke, Klima und Navigation. Für die Sprachsteuerung wurde Alexa Pro eingebunden. Smartphones docken kabellos per Apple Carplay und Android Auto an. Updates der Software können nun "over-the-air" erfolgen. Zudem finden mobile Endgeräte in der modernisierten Mittelkonsole eine induktive Ladeschale vor. Direkt dahinter sitzt der anders geformte Automatikwählhebel. Flankierend kleidet Land Rover den Discovery mit neuen Oberflächenmaterialien aus.

Außen nur neue Farbakzente

Die Änderungen außen am Land Rover Discovery Sport reduzieren sich auf neue Farbakzente. So verfügt der Discovery Sport S über vollständig in Wagenfarbe lackierte untere Seitenschweller, einen Kühlergrill in kontrastierendem Gloss Black mit Discovery-Sechseckgrafik, Unterfahrschutz in Indus Silver und einen "Discovery"-Schriftzug in Bright Atlas auf der Motorhaube. Die Dynamic-Modelle punkten zum Beispiel durch das Dach in Kontrastlackierung und diverse Elemente in Gloss Black. Dazu zählen unter anderem der "Discovery"-Schriftzug, der Kühlergrill, der untere Teil der Schweller und der Stoßfänger sowie die Radlaufverbreiterungen. Neugestaltete Leichtmetallfelgen in 19 und 21 Zoll Durchmesser runden das Update ab.

Minimal mehr E-Reichweite

Beim Plug-in-Hybridantrieb im P300e sorgt eine neue Batteriechemie für eine etwas höhere rein elektrische Reichweite. Nach WLTP sollen nun bis zu 57 Kilometer (bislang 56 Kilometer) drin sein. Alle anderen Antriebsversionen, die beiden Benziner und die beiden Diesel, werden unverändert ins neue Modelljahr übernommen.

Preise steigen deutlich

Deutlich verändert hat sich dagegen die Preisgestaltung. Zu haben ist der aufgefrischte Discovery Sport künftig erst ab 60.200 Euro für den D165-Basisdiesel. Zuletzt stand dieser mit 54.600 Euro in der Preisliste. Der D200-Diesel verteuert sich von 57.700 auf wenigstens 63.300 Euro. Der Basis-Benziner P200 kostet ab 61.400 Euro (plus 5.600 Euro), der P250-Benziner legt auf 65.300 Euro (plus 5.600 Euro) zu. Für die Plug-in-Hybrid-Variante P300e steigt der Grundpreis um 5.800 Euro auf nun 68.200 Euro.

Fazit

Der Land Rover Discovery Sport fährt mit einem renovierten Innenraum ins Modelljahr 2024. Zu den neuen Features gehören digitale Instrumente, ein modernisiertes Infotainment-System sowie neue Oberflächenmaterialien. Die optimierten inneren Werte lassen sich die Briten allerdings teuer bezahlen. Die Preise steigen um wenigstens 5.600 Euro.