Lexus LBX Vibrant Edition: Luxus-Yaris Cross wird noch luxuriöser

Lexus sieht den vom Toyota Yaris Cross abgeleiteten LBX als Luxus-Offerte in seinem Segment. Um diesen Anspruch weiter zu untermauern, legen die Japaner den kleinen Crossover jetzt als limitiertes Sondermodell Vibrant Edition auf. Limitiert ist dabei aber nicht die Auflage, sondern der Bauzeitraum. Gefertigt wird die Vibrant Edition nur bis Mai 2026.

Sonderlack und schwarze Akzente Die LBX Vibrant Edition baut auf der Ausstattungslinie Emotion auf, wird aber um mattschwarz lackierte 18-Zoll-Leichtmetallräder, schwarze Front- und Heckspoiler, schwarze Fenster- und Türleisten sowie Stoßfänger-Einfassungen in Klavierlackoptik ergänzt. Hinzu kommt ein ebenfalls schwarz lackierter Kühlergrill, der mit einer Zierleiste in Schwarzchrom weiter betont wird.

Bei der Außenfarbe können sich Kunden zwischen Mystik Schwarz und zwei Bitone-Lackierungen entscheiden. Hier fährt der LBX in Karminarot oder Titaniumweiß mit schwarzen Tür-Säulen und schwarzem Fahrzeugdach vor. Ein "Vibrant Edition"-Emblem auf den C-Säulen weist auf die limitierte Sonderedition hin.

Aufgewertetes Interieur Den Innenraum der LBX Vibrant Edition betonen schwarze Semi-Anilin-Sitze, die durch Farbakzente in Indigorot, unter anderem an den Sicherheitsgurten, ergänzt werden. Tatami-Nähte an den Rückenlehnen zeugen von der für Lexus typischen Handwerkskunst. Die Ausstattung stockt Lexus um einen elektrisch einstellbaren Fahrersitz, eine Ambientebeleuchtung mit 64 Farben, eine verbesserte Luftreinigung sowie Schaltwippen am Lenkrad auf.