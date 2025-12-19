Maserati Grecale: Beschnittener V6 ersetzt Vierzylinder

Maserati bietet das SUV-Modell Grecale mit zwei Motorkonzepten an. Das Basismodell Grecale sowie der Grecale Modena setzen auf einen Zweiliter-Turbobenziner mit vier Zylindern. Die Leistung liegt hierzulande je nach Variante bei 300 oder 330 PS, das maximale Drehmoment einheitlich bei 450 Nm.

Das Top-Modell Trofeo bestücken die Italiener mit dem famosen Nettuno-V6-Biturbo aus dem Sportwagen MC20/MCPura. Der aufgeladene Dreiliter-Sechszylinder stellt 530 PS und höchstens 620 Nm Drehmoment bereit. Im europäischen Modellangebot hat dieses Motorenportfolio auch für das Modelljahr 2026 Bestand. Für die US-Kunden haben die Italiener die Motorenkarten allerdings neu gemischt. Laut amerikanischem Konfigurator entfällt das Vierzylinder-Basismodell Grecale komplett, neu ins Angebot rutscht der Grecale Modena V6.

Mehr Zylinder, mehr Leistung, gleicher Preis Der bekommt allerdings nicht den gleichen Sechszylinder wie der Trofeo, sondern eine leistungsreduzierte Variante. Angegeben wird der neue V6 mit 390 PS – 60 PS mehr als beim bisherigen Vierzylinder, allerdings auch 140 PS weniger als im Trofeo. Die Spurtzeit des Allradlers bleibt mit 5,0 Sekunden unverändert. Die Höchstgeschwindigkeit legt von 240 auf 258 km/h zu.

Was sich allerdings nicht ändert, ist der Grundpreis, der unverändert mit 84.500 Dollar (umgerechnet rund 72.000 Euro) angegeben wird. In Deutschland liegt der Basistarif für einen Grecale Modena mit Vierzylinder zum Modelljahr 2026 übrigens bei 91.009 Euro. Bereits das Basismodell Grecale ist mit wenigstens 83.512 Euro eingepreist.