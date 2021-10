Mazda CX-50, CX-60, CX-70 und CX-80 Neue Modelle, neue Plattform, neue Sechszylinder

Bereits Ende 2019 hatte Mazda, wie auto-motor-und-sport.de berichtete, die Produktbezeichnung "CX-50" beim europäischen Patentamt unter der Nummer "018090294" schützen lassen. Diese Baureihen-Bezeichnung gilt für die Klasse "12" für Fahrzeuge. In diesem Rahmen hat Mazda auch weitere CX-Namen eintragen lassen: von CX-10 bis CX-90.

Mazda CX-60 und CX-80 mit Reihensechszylinder

Neu auf dem europäischen Markt kommen bis 2022 der CX-60 sowie der CX-80. Sie basieren auf der "Large Architecture"-(Große Architektur)-Plattform. Diese Plattform ist für Hinterradantrieb mit längs eingebauten Motoren und wahlweise den I-Active-Allrad ausgelegt.

Der Mazda CX-60 verfügt über zwei Sitzreihen und fünf Sitze, der längere CX-80 bietet sieben Plätze, die sich auf drei Reihen verteilen. Beide kommen als Plug-in-Hybrid mit dem Skyactive-G-Reihenvierzylinder-Benziner und einem E-Motor auf den Markt. Vermutlich gibt es zwei Leistungsversionen mit 187 sowie 226 PS aus 2,5 Litern Hubraum.

Außerdem halten im CX-60 und CX-80 erstmals die neuen 3,0-Liter-Reihensechszylinder als Skyactive-X-Benziner mit Kompressionszündung (SPCCI-Verbrennung; Spark Controlled Compression Ignition) sowie als Skyactive-D-Selbstzünder (ebenfalls für Japan) Einzug. Beide gehen als Hybrid mit 48-Volt-Technik an den Start. Gekoppelt sind die Motoren an eine neue Achtgang-Automatik.

CX-5 wird später aktualisiert

Der CX-5 bleibt weiterhin in Europa im Angebot. Der SUV, derzeit in der zweiten Generation (KF) seit 2017 und zum Modelljahr 2022 gefaceliftet (Fotoshow), erhält dann die gleiche Technik (Plattform, Sechszylinder- und Vierzylinder-Motoren) etwas später. Wir vermuten, die Vorstellung des neuen Mazda CX-5 wird nicht vor 2024 erfolgen. Ab 2025 startet Mazda dann auch eine Reihe neuer Elektroautos auf Basis einer neu entwickelten reinen E-Plattform.

CX-50, CX-70 und CX-90 für die USA

In den USA sowie einigen Nicht-EU-Ländern bietet Mazda den CX-70 sowie den CX-90 an. Auch sie bauen auf der Large-Plattform auf, unterscheiden sich jedoch gegenüber den EU-Crossovern durch eine deutlich größere Fahrzeugbreite. Des Weiteren kommt in den USA ab 2022 der CX-50 auf den Markt, der auf der bestehenden Small-Plattform basiert – diese Basis nutzen auch schon Mazda 3, CX-30 sowie MX-30. Der CX-50 wird im neuen, gemeinsam mit Toyota errichteten Werk in Huntsville/Alabama gebaut. Für den amerikanischen Markt gibt es neben den Plug-in-Hybriden dann auch den Sechszylinder-Benziner mit Turboaufladung.

Fazit

Mazda wird in Zukunft mit der neuen großen Plattform spannende Modelle an den Start bringen. Für Europa gibt es den CX-60 und den CX-80 dank der Plattform auch mit Sechszylinder-Motoren. Dazu gesellen sich in den USA der CX-70 und der CX-80, die etwas breiter als die EU-Pendants ausfallen. Ebenfalls dort neu: das SUV-Coupé CX-50.