McLaren plant SUV: PHEV mit Partner

Lange hat sich McLaren gegen einen SUV gewehrt, aber seit Michael Leiters 2022 das Ruder bei den Briten übernommen hatte, verdichteten sich die Gerüchte um einen hochbeinigen McLaren immer weiter. Der in Deutschland geborene CEO kam von Ferrari, wo er zuvor als Technischer Direktor (Chief Technology Officer) gearbeitet und zuletzt das Purosangue-Projekt verantwortet hatte.

Zuvor war Leiters bei Porsche für verschiedene Cayenne-Generationen mitverantwortlich. Der Mann kennt sich also mit SUV-Modellen aus. Leiters Vorgänger bei McLaren, Mike Flewitt, hatte einen SUV stets kategorisch ausgeschlossen. Vielleicht auch ein Grund, warum sich die Briten immer tiefer hinein in finanzielle Probleme manövrierten, während die Wettbewerber mit SUV-Modellen ordentlich Stückzahlen und Kasse machen.

Seit Frühjahr 2025 ersetzt Nick Collins Leiters an der Spitze von McLaren. Collins kommt vom Luxusauto-Start-Up Forseven, das die neuen McLaren-Eigentümer CYVN Holdings mit dem Sportwagenbauer in der neuen McLaren Group Holdings zusammengeführt haben. Nick Collins war bis zum Februar 2024 beim Autobauer Jaguar Land Rover für alle neuen Modelle der beiden Konzernmarken Jaguar und Land Rover verantwortlich. Zuvor stand er in Diensten von Ford Europe. Zudem sitzt Collins im Board des Elektroautobauers Nio.

Auch die neuen McLaren-Eigentümer, die CYVN Holdings aus Abu Dhabi, wollen so schnell wie möglich einen SUV im Portfolio sehen, um die Rentabilität der Supersportwagenmarke zu steigern.

Höhergelegter Sportwagen In Interviews mit verschiedenen US-Magazinen im Sommer 2024 bestätigte Leiters bereits, dass man an Konzepten arbeite, die die typische McLaren-Performance für mehr als zwei Passagiere erlebbar mache. Auch sein nachfolger Collins bestätigte diesen Ansatz. Ja, mit dem Speedtail hatten die Briten bereits einen Dreisitzer am Start, McLaren denkt aber mit Sicherheit an andere Darreichungsformen, als einen weiteren Supersportwagen. Ein McLaren-SUV wird aber kein typischer SUV, sondern eher ein höhergelegter Sportwagen. Die entsprechende Designlinie für alle kommenden Modelle wird bereits von Tobias Sühlmann entwickelt (siehe Fotoshow), der im September 2023 zu den Briten zurückgekehrt ist.

V8-PHEV und Partnerplattform Leiters deutete zudem seinerzeit an, dass ein möglicher SUV die Einbindung eines Plattformpartners notwendig machen könnte. Zudem scheint man beim Antrieb eine PHEV-Variante gegenüber einem rein elektrischen Konzept zu bevorzugen. Dabei könnte McLaren seinen eigenen Hybrid in einer Partner-Plattform integrieren – so zumindest die Ideal-Vorstellung von Leiters.

Wenn Leiters vom eigenen PHEV-Antrieb spricht, dürfte nicht der V6-Plug-in-Hybrid aus dem Artura gemeint sein, sondern der V8-Plug-in-Hybrid, der im neuen W1 zum Einsatz kommt.

McLaren-SUV wird teuer Einen konkreten Partner nannte Leiters seinerzeit nicht, die Briten sollen aber in Gesprächen mit BMW stehen. Hier könnte der XM als Plattformspender dienen. Auch die Fertigung eines möglichen SUV könnte McLaren an einen Partner auslagern, da eine Integration in die McLaren-Produktion in Woking zu teuer wäre.