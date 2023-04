Dacia Duster Budget-SUV als kleiner Bigster

Seit 2018 ist der Duster (Baureihe HM) am Start, 2021 erhielt die zweite SUV-Generation ein Facelift. Die dritte Generation steht ab 2024 dann nicht mehr auf der alten B0-Plattform, sondern nutzt die CMF-B-Basis in der "Low Specification"-Version, auf der bereits der Logan III, der Sandero II und der Jogger stehen. Diese Plattform stammt aus der Allianz von Renault, Nissan und Mitsubishi.

Dacia Duster mit Hybrid-Antrieb

Sie erlaubt unter anderem einen Hybrid-Antrieb, der die gleiche Technik nutzt wie der Renault Clio E-Tech oder der Dacia Jogger. Hier ist ein 1,6 Liter-Benziner mit zwei E-Motoren verbandelt, die Systemleistung liegt bei 140 PS. Fraglich ist, ob der Dacia auch als Plug-in-Hybrid an den Start geht, Diesel-Motoren scheinen ausgeschlossen. Weder Jogger, noch die neuesten Renault-Modelle Austral oder Espace verfügen über Selbstzünder. Entsprechend sind kleine Benziner mit einem Liter Hubraum in unterschiedlichen Leistungsspektren sowie ein 1,3-Liter-Benziner verfügbar. Eine Autogas-Version sollte es auch geben.

In der Basisausführung wird der neue Duster mit Frontantrieb ausgestattet sein, in der höheren Ausstattung mit Allrad.

Duster ein kleiner Bigster

Auch wenn der Prototyp stark getarnt ist, gibt er bereits viele Details preis. Das Modell erscheint etwas größer als der aktuelle Duster, der 4,34 Meter misst. Damit hält er noch genügend Abstand zum Dacia Bigster, der 2025 mit 4,60 Meter auf den Markt kommt.

Der neue Duster orientiert sich stark am Marken-Design, das der Bigster als Studie erstmals zeigte. Entsprechend zeigen sich an der Front schmale LED-Scheinwerfer mit integrierten Tagfahrlichtern. Es bleibt beim SUVigen Layout mit kurzen Überhängen. An der Front wird die Schürze natürlich neu modelliert, dazu gibt es einen Unterfahrschutz. An der Seite fallen die eckigen Radkästen auf. Auch gehören die schwulstigen Kotflügel der Vergangenheit an. Die Tarnung suggeriert, dass die hinteren Türen versenkbare Griffe aufweisen. In der Serie wird es jedoch klassische Bügelgriffe geben. Das Fensterband erscheint etwas schmaler als beim aktuellen Modell, indes bleibt es bei der aufsteigenden Fensterlinie nach hinten. Am Heck zeichnen sich die pfeilförmigen Leuchten ab, wie sie auch bei der Studie zu sehen sind. Dazu beschirmt ein Dachkantenspoiler das kleine Heckfenster.

Im Inneren dürfte sich der Duster ebenfalls neu erfinden. Die Qualität der Materialien dürfte höher ausfallen, der Armaturenträger eine neue Form inklusive frei stehendem Bildschirm und schmalen Luftausstörmern erhalten. Des Weiteren spendiert Dacia dem Duster vor dem Digital-Cockpit ein neues Lenkrad inklusive des neuen Schriftzuges auf dem Pralltopf.

Fazit

Dacia hat mit der Studie Bigster gezeigt, wohin die Reise in Sachen Style geht. Der Jogger hat diesen Stil bereits adaptiert, der Dacia Duster wird ihn ebenfalls in der neuen Generation präsentieren. Der Budget-SUV steht fortan auf einer neuen Plattform, die einen Hybrid-Antriebsstrang erlaubt, Diesel wird es vermutlich nicht mehr geben. Auch im Innenraum wertet Dacia den Duster der Generation 3 deutlich auf.