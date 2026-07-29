Neuer Santana Cajal: Geländewagen aus China für Europa

Der Santana Cajal basiert auf dem chinesischen Modell BAIC BJ40 Pro, wird jedoch in Spanien montiert. Mit einer Länge von 4,79 Metern und einem Radstand von 2,76 Metern gehört er zu den größeren Fahrzeugen seiner Klasse. Das Design orientiert sich an klassischen Geländewagen: kantige Karosserieformen, kurze Überhänge und ein außenliegendes Reserverad unterstreichen seinen robusten Charakter. Gleichzeitig sorgen moderne Elemente wie rahmenlose Seitenfenster und elektrisch ausfahrbare Trittstufen für einen zeitgemäßen Look.

Die Karosserie sitzt auf einem Leiterrahmen – ein Merkmal, das bei vielen modernen SUVs nicht mehr zu finden ist. Vorne kommt eine Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkern zum Einsatz, während hinten eine Starrachse mit Mehrlenkerführung verbaut ist. Diese Kombination ermöglicht eine hohe Verschränkung im Gelände und bietet gleichzeitig einen akzeptablen Fahrkomfort auf der Straße.

Antriebsoptionen und Geländetauglichkeit Zum Marktstart stehen zwei Motorisierungen zur Verfügung: ein 2-Liter-Turbobenziner mit 245 PS sowie ein Turbodiesel mit 163 PS. Beide Varianten sind mit einer Achtgang-Automatik gekoppelt. Später soll eine Version mit Range-Extender folgen, die den Fokus auf Nachhaltigkeit legt.

Das Allradsystem des Cajal bietet mehrere Modi: Neben dem Hinterradantrieb gibt es einen automatisch geregelten Allradmodus sowie einen gesperrten 50:50-Allradantrieb mit Geländeuntersetzung. Ergänzt wird dies durch Sperren an Vorder- und Hinterachse sowie verschiedene Fahrprogramme für Sand, Schlamm oder Felsen. Mit einer Bodenfreiheit von mindestens 220 Millimetern und einer Wattiefe von bis zu 800 Millimetern zeigt der Cajal seine Geländekompetenz.

Innenraum und Ausstattung Im Innenraum setzt der Cajal auf moderne Technik: Ein digitales Cockpit mit einem 10,25-Zoll-Display wird durch zwei weitere Touchscreens ergänzt – eines davon speziell für den Beifahrer. Dieses zeigt unter anderem Geländedaten wie Fahrzeugneigung oder Wattiefe an.

Zur Serienausstattung gehören elektrisch verstellbare Sitze mit Belüftung, ein beheizbares Lenkrad sowie ein Panorama-Glasdach. Auch bei den Assistenzsystemen orientiert sich der Cajal eher an modernen SUVs: Adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent und ein kamerabasiertes System zur Unterbodenansicht sind nur einige Beispiele.

Preis-Leistungs-Verhältnis Santana plant den Marktstart des Cajal in Spanien für die zweite Jahreshälfte 2026. Der Einstiegspreis soll unter 40.000 Euro liegen – erheblich unter den Tarifen, die etablierte Modelle wie der Jeep Wrangler oder Toyota Land Cruiser kosten. Damit positioniert sich Santana klar als preiswerte Alternative im Segment der klassischen Geländewagen.

Zum Vergleich: Der Jeep Wrangler startet bei etwa 71.000 Euro, während der Toyota Land Cruiser sogar bei knapp 92.000 Euro liegt. Ob Santana den Cajal auch in anderen europäischen Märkten anbieten wird, bleibt abzuwarten.