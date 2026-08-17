Noch ein echter Mercedes? C-Klasse Facelift im Check

Seit der Premiere des "Baby-Benz" im Jahr 1982 hat Mercedes über 12 Millionen Mittelklasse-Autos verkauft. Seit 1993 heißt das Modell C-Klasse und seit 1996 gibt es einen Kombi. Jetzt kommt das Facelift der aktuellen Generation.

Die elektrische C-Klasse W 520 hat Mercedes erst vor Kurzem vorgestellt. Im Vergleich zum Stromer mit GLC-Technik und GT-Heck wirken Limousine (W 206) und T-Modell (S 206) auf eine sympathische Art klassisch.

Facelift mit S-Klasse-Optik Auch das Facelift an sich ist klassisch: Die Antriebe – Benziner, Diesel und Plug-in-Hybride – wurden sauberer und stärker, das Infotainment moderner. Für Innen und Außen können die Kunden die neue AMG Line Plus sowie frische Farben und Zierleisten auswählen, auch das gehört zu einem Facelift.

Ein größerer Grill mit Chromrahmen und Leuchtkontur verleiht der kleinsten Hinterradantriebs-Baureihe mit Stern laut Pressemappe eine "statusorientierte Präsenz". Bürgerlicher ausgedrückt: Die C-Klasse bekommt einen größeren Grill im Stil der S-Klasse und mehr Sterne in den Leuchten. Licht spielt überhaupt eine große Rolle: Das neue Digital Light, wie bisher eine Aufpreis-Option, leuchtet mit Micro-LED und einem stärkeren Chip 40 Prozent mehr Fläche aus und spart bis zu 50 Prozent Strom. Beim Einsteigen grüßt ein leuchtendes Mercedes-Benz-Logo, auch das ist neu bei der C-Klasse der Baureihe 206.

Innenraum: Künstliche Intelligenz und alte Tugenden Kennen Sie die Werbung "Willkommen zuhause"? In diesem 1990 von der Berliner Agentur Filmhaus produzierten Mercedes-Werbespot steigt ein Geschäftsreisender an einem nordafrikanischen Flughafen in einen W124 und entspannt sich, sobald er die Autotür geschlossen hat.

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Dieses Markenversprechen will Mercedes auch bei der neuen C-Klasse einlösen und nutzt dafür Elemente aus der neuen S-Klasse. Das Cockpit mit 12,3-Zoll-Tachobildschirm und 11,9-Zoll-Hockant-Display auf der Mittelkonsole ist digitaler als damals. Dahinter steckt die vierte MBUX-Generation, die den Fahrer mit Künstlicher Intelligenz (KI) von ChatGPT, Microsoft Bing und Google Gemini unterstützen soll. Die KI nennt auf Anfrage Aktienkurse, liefert das Urlaubswetter oder sucht und startet das Lieblingslied.

Der Klangtrick mit dem Gurtschloss Das optionale Burmester-Soundsystem bietet laut Mercedes "deutlich mehr Räumlichkeit und Tiefe" und kann den Klang per Gurtschlosserkennung an die belegten Sitze anpassen. Im Auto selbst soll es ruhiger sein: neu gestaltete Außenspiegel, eine zusätzliche Dichtung an der Windschutzscheibe und eine geänderte Aufhängung der Abgasanlage sollen Geräusche minimieren.

Gegen Aufpreis beduftet das Air-Balance-Paket den Innenraum – die S-Klasse lässt grüßen. Die Ambientebeleuchtung mit 64 Farben bietet in einer App Ambiente-Styles für unterschiedliche Stimmungen.

Neue Farben: Cherryrot und Beechbrown Zwei neue Polsterfarben und drei neue Zierleisten stehen zur Wahl: Der neue Rotton "Cherryrot" ist kräftiger als das bisherige Rot – und günstiger, weil er nun in Kunstleder Artico statt in Echtleder zur Verfügung steht. Die neue Farbe Beechbrown ist in Artico, Leder und Leder Nappa erhältlich. Neu sind die Zierteile Birke hell offenporig, Birke anthrazit und Metall-Mischgewebe silber glänzend.

Die Ledersitze haben neue Ziernähte, bei der AMG Line sind es Mokassin-Nähte an den Seitenwangen. Das T-Modell hat unverändert ein Kofferraumvolumen von 490 bis 1510 Liter. Die Rücksitzlehnen sind im Verhältnis 40:20:40 geteilt klappbar.

Mercedes C-Klasse: Facelift für den 206

Infotainment: Google-Navi im Mercedes-Look Das neue Lenkrad hat wieder Wippen und Walzen; das macht die vielen Funktionen leichter bedienbar – auch das eine alte Mercedes-Tugend. Modern und praktisch: Die Google-Maps-Navigation im Mercedes-Look nutzt den neuen Automotive AI Agent von Google Cloud. Das bedeutet: Der Fahrer muss nicht klicken oder wischen, sondern kann dem MBUX Virtual Assistant sagen, was er sucht und wo er hinmöchte.

Automatisch rückwärts Mit Over-the-Air-Updates bleibt die Software der C-Klasse länger aktuell. Über den App-Store können Kunden auch später Funktionen wie eine Alarmanlage, Assistenzsysteme oder Entertainment dazubuchen und mit In-Car-Payment unterwegs bezahlen. Eines der neuen "Digitalen Extras" ist eine Rückfahrfunktion, mit der die C-Klasse einen Teil der zuletzt vorwärts gefahrenen Strecke automatisch rückwärts fährt – hilfreich in verfahrenen Situationen ohne Wendemöglichkeit.

Antrieb: Euro 7 und mehr Leistung Alle Antriebe der Baureihe 206 haben vier Zylinder, tanken Benzin oder Diesel und sind elektrisch unterstützt. Zum Facelift hat Mercedes die Motoren für die kommende Euro-7-Abgasnorm vorbereitet.

Die Benzin- und Dieselmotoren vom C 200 bis zum C 300 haben einen neuen, integrierten Startergenerator der zweiten Generation (ISG 2.0) und ein 48-Volt-Bordnetz. Beim Bremsen sammelt der ISG Energie ein, kann in Rollphasen den Motor ausschalten und schnell wieder anwerfen, sobald der Fahrer aufs Fahrpedal tritt. Der ISG ist im 9-Gang-Automatikgetriebe integriert und unterstützt beim Beschleunigen mit bis zu 205 Newtonmetern.

3 Benziner von 177 bis 258 PS Der Benzinmotor M254 Evo mit zwei Litern Hubraum ist in drei Leistungsstufen (C 200, C 250, C 300) von 130 (177 PS) bis 190 kW (258 PS) erhältlich. Ein elektrischer Zusatzverdichter liefert bei diesem Motor zusätzliches Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen. Per Overboost stehen für 20 Sekunden 20 kW (27 PS) zusätzlich bereit.

2 Diesel mit 163 und 200 PS Die beiden Diesel C 200d und C 250d leisten 163 und 200 PS. Die Dieselmotoren sind für HVO 100, B10 und B20 freigegeben.

Plug-in-Hybrid mit 100 km Reichweite Die beiden Plug-in-Hybridantriebe C 300 e und C 400 e kombinieren den M254 Evo mit einem Elektromotor, der 100 kW und 440 Newtonmeter liefert. Die Systemleistung liegt im C 400 e 4Matic bei 395 PS, das Systemdrehmoment bei 650 Nm. Beide Varianten fahren bis zu 100 km rein elektrisch. Der Akku hat eine nutzbare Kapazität von 19,53 kWh. An Wallboxen lädt die teilelektrische C-Klasse mit bis zu 11 kW, an DC-Schnellladern mit bis zu 55 kW.

4 Allradvarianten Der Diesel C 250d, der Benziner C 250 und der Plug-in-Hybrid C 300 e sind gegen Aufpreis mit Allradantrieb erhältlich. Der C 400 e Plug-in-Hybrid hat Allradantrieb serienmäßig.

Preise und Marktstart: ab 48.844 Euro, ab 18. August Das Facelift der Mercedes C-Klasse ist ab 18. August 2026 bestellbar. Die Preise beginnen bei 48.844 Euro für die C 200 Limousine und 50.391 Euro für das C 200 T-Modell.

Die Einstiegspreise für eine Diesel-C-Klasse reichen von 53.336 Euro für die C 200 d Limousine mit 163 PS bis 61.368 Euro für das C 250 d 4Matic T-Modell mit 200 PS und Allradantrieb. Die aktuell teuerste C-Klasse ist das C 400 e 4Matic T-Modell mit 395-PS-Plug-in-Hybrid für 75.095 Euro.