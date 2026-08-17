Unkaputtbar: Mercedes OM617 und seine Technik

Der Ruf des Mercedes-Motors OM617 als unzerstörbares Aggregat basiert nicht auf einem einzelnen Trick, sondern auf einer konsequenten Entwicklungsphilosophie, die Stabilität über alles andere stellte. Die Gründe dafür finden sich direkt in der Konstruktion.

Ein Motor für die Ewigkeit, nicht für die Rennstrecke Ein zentraler Grund für die Robustheit liegt im Material. Sowohl der Motorblock als auch der Zylinderkopf des OM617 bestehen aus massivem Grauguss. Da sich beide Bauteile bei Hitze nahezu identisch ausdehnen, wird die Zylinderkopfdichtung nur minimal belastet. Defekte an dieser klassischen Schwachstelle sind daher extrem selten. Diese "überdimensionierte" Bauweise stammt aus der Nutzfahrzeug-Tradition von Mercedes-Dieselmotoren, die für den Dauerbetrieb in LKW, Schiffen oder Gabelstaplern ausgelegt waren. Im Pkw arbeitete der Motor somit weit unter seiner Belastungsgrenze.

Laufruhe und gezielte Verstärkung Die Konstruktion des Motors wurde auf einen möglichst stressfreien Betrieb ausgelegt. Die Kurbelwelle des Fünfzylinders sorgt für einen Zündabstand von exakt 144 Grad, was Vibrationen minimiert und den mechanischen Verschleiß reduziert.

Als später durch die Turboaufladung die Leistung und damit die Belastung stieg, verstärkte Mercedes eine entscheidende Komponente: Die Lager der Kurbelwelle. Der OM617 war der erste Serienmotor, der Gleitlager mit einer gesputterten Beschichtung erhielt. Dieses Verfahren macht die Lager deutlich härter und widerstandsfähiger. Statt eine Schwachstelle zu riskieren, wurde die Konstruktion also gezielt an die höhere Leistung angepasst.