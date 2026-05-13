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Neues Fahrerhaus mit Flexibilität: Scania Longline (2026)

Scania präsentiert das neue Longline-Fahrerhaus
Wie Scania mit dem Longline neue Maßstäbe setzt

Die Rückkehr einer Legende: Mit dem Longline-Fahrerhaus bringt Scania ein Modell auf den Markt, das nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch seine Anpassungsfähigkeit überzeugt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.05.2026
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04/2026 Scania Longline Zugmaschine
Foto: Scania

Der neue Scania Longline setzt auf bewährte Technik aus dem modularen Baukasten des Herstellers. Die Kabine kombiniert Elemente der CrewCab mit der Hochdachkabine der S-Serie und bietet damit ein einzigartiges Raumangebot. Produziert wird das Fahrerhaus im schwedischen Werk Laxå, während das Fahrgestell weiterhin aus Södertälje stammt. Mit einer Innenhöhe von über zwei Metern ermöglicht der Longline durchgehende Stehhöhe – ein Komfortmerkmal, das besonders für Langstreckenfahrer von Bedeutung ist.

Die europäische IVD-Gesetzgebung (Increased Vehicle Dimensions) erlaubt es, längere Fahrzeugkonfigurationen einzusetzen, was die Grundlage für die beiden angebotenen Längenvarianten des Longline bildet: 2,8 Meter und 3,1 Meter. Diese Dimensionen bieten nicht nur mehr Platz im Innenraum, sondern auch eine größere Flexibilität bei der Gestaltung.

Individualisierung als Kernkonzept

Scania verfolgt beim Longline einen bewusst reduzierten Ansatz in der Serienausstattung. Hinter den Sitzen stehen ab Werk lediglich Basisoptionen wie ein Standardbett mit Stauraum oder Regalsysteme zur Verfügung. Das zentrale Element sind jedoch klar definierte Befestigungspunkte, die als Grundlage für individuelle Ausbauten dienen. Kunden können so ihre Kabine nach eigenen Vorstellungen gestalten – sei es durch zusätzliche Möbelmodule oder spezialisierte technische Einrichtungen.

Um diesen Prozess zu unterstützen, arbeitet Scania eng mit spezialisierten Partnerbetrieben zusammen. Ein schwedischer Lackierbetrieb bietet beispielsweise Premium-Lackierungen in sämtlichen Automobilfarben an. Diese Integration in den Produktionsprozess verkürzt nicht nur die Lieferzeiten, sondern ermöglicht es Kunden auch, ihre Fahrzeuge optisch individuell zu gestalten.

Nachhaltigkeit durch Reduktion

Ein weiterer Aspekt des Longline-Konzepts ist der Fokus auf Nachhaltigkeit. Durch den Verzicht auf unnötige Serienkomponenten reduziert Scania nicht nur Ressourcenverschwendung, sondern schafft auch eine Plattform, die flexibel anpassbar ist. Laut Samuel Suderbys, Managing Director der Produktion in Laxå, entspricht dieser Ansatz sowohl den Anforderungen moderner Logistikunternehmen als auch den steigenden Erwartungen an umweltfreundliche Transportlösungen.

Marktstart und Zielgruppe

Der Verkaufsstart des Scania Longline ist für April 2026 geplant, erste Auslieferungen sollen im Herbst desselben Jahres erfolgen. Als Kleinserienprodukt richtet sich das Modell vor allem an Transportunternehmen und Fahrer mit besonderen Anforderungen an Platz und Komfort. Besonders interessant dürfte der Longline für Unternehmen sein, die Wert auf individuelle Lösungen legen – sei es zur Steigerung der Fahrerzufriedenheit oder zur Differenzierung im Wettbewerb.

Mit dem neuen Fahrerhaus adressiert Scania auch eine zentrale Herausforderung der Branche: den Fahrermangel. Ein besseres Arbeitsumfeld kann dazu beitragen, qualifizierte Fahrer zu gewinnen und langfristig zu binden – ein entscheidender Faktor in einem hart umkämpften Markt.

Fazit