Nissan X-Trail Modellpflege: Die Front wird hübscher, die Basis entfällt

2022 startete die aktuelle X-Trail -Generation in den Markt, zum Modelljahr 2026 spendieren die Japaner dem SUV ein Facelift, das dessen Optik an die aktuelle Nissan-Designsprache anpasst. Die neu gestaltete Frontpartie des X-Trail weist einen etwas breiteren V-Motion-Kühlergrill auf. Der Kühlergrill selbst erhält eine neue Gitterstruktur, die flankierende Chromleiste entfällt. Neu gezeichnet wurden auch die unteren seitlichen Lufteinlässe sowie das untere Kühlermaul samt angedeutetem Unterfahrschutz.

Am Heck zeigt der X-Trail künftig mehr lackierte Fläche in Kombination mit angepassten LED-Rückleuchten. Komplettiert wird das Design-Update durch neue 19-Zoll-Leichtmetallräder mit Diamantschliff, schwarz glänzende untere Stoßfänger und Radkästen sowie schwarze Seitenschweller und Seitenspiegel. Darüber hinaus erweitern die Lackfarben Sukumo Blue und Baja Storm den Farbfächer für die Außenlackierung. Beide Farbtöne stehen auch als Zweifarb-Lackierungen zur Wahl.

Mit Google und verbesserten Assistenten Neuerungen auch im Innenraum: Das Infotainmentsystem assistiert künftig auch mit integrierten Google-Diensten. An Bord ist damit beispielsweise eine Sprachsteuerung via Google Assistant. Software-Updates kommen jetzt Over-the-Air. Die aktualisierte 360-Grad-Rundumüberwachung nutzt nun Weitwinkel-Kameras, die neue Ansichtsoptionen ermöglichen, darunter ein 360-Grad-3D-Modus, die Funktion "Unsichtbare Motorhaube" und eine T-Kreuzungsansicht. Der Lenkungsassistent greift künftig sanfter ein. Zu den weiteren Neuerungen zählen außerdem eine Geschwindigkeitserkennung, eine genauere Verkehrszeichenerkennung, die Vermeidung von unbeabsichtigten Überholmanövern auf der falschen Fahrspur sowie ein natürlicheres Bremsen und Beschleunigen.

Das Auge kann sich über einen neu gestalteten Pralltopf am Lenkrad freuen. Der Rest des Cockpits bleibt unverändert.

N-Trek wird aufgewertet Aufgewertet wurde zum Modelljahr 2026 zudem die Ausstattungsvariante N-Trek, die sich vor allem an Outdoor-Fans richtet. Zum Paket zählen rote Elemente an den Stoßfängern, den Felgen und in Form von Kontrastnähten auch im Innenraum. Hinzu kommen rot-schwarz gehaltene Nissan Logos am und im Auto. Handfestere Feautures sind Voll-LED-Scheinwerfer, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine schwarze Dachreling, eine spezifische Frontschürze mit robusterer Optik, ein elektrisches Panoramadach sowie wasserabweisende Sitzbezüge.

Basisantrieb entfällt Auf der Antriebsseite beschränkt Nissan den X-Trail künftig wohl auf die beiden bekannten e-Power-Antriebsoptionen mit 150 kW (2WD) und mit 157 kW (4WD), in denen der Verbrenner nur als Generator zur Energiegewinnung für die E-Motoren dient. Die Mildhybrid-Basisversion mit 163 PS scheint nach aktuellem Informationsstand zu entfallen.

Zu den deutschen Händlern rollt der aufgewertete Nissan X-Trail ab Spätsommer. Preise nennt Nissan noch nicht. Derzeit ist der X-Trail mit e-Power-Antrieb zu Preisen ab 42.850 Euro zu haben.