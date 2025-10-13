Pickup für Sparfüchse: Dieser Billig-Toyota Hilux ist pragmatisch bis ins Detail

Als Toyota 2023 den Hilux Champ präsentierte, war sofort klar, dass hier nicht der Komfort im Vordergrund steht, sondern die Kosten. Der kompakte Pick-up wurde von Beginn an als reines Arbeitsfahrzeug konzipiert, bei dem jeder unnötige Aufwand vermieden wird. Zielmärkte sind vor allem Länder Südostasiens, wo Robustheit und niedriger Preis wichtiger sind als gehobene Ausstattung oder Individualität.

Ein Auto ohne Schnörkel In seiner kürzesten Variante, dem im Oktober 2025 vorgestellte neuen Hilux Champ Super SWB, schrumpft der Pick-up auf 4,52 Meter Länge – das Format eines Kompakt-SUV. Trotz der geringen Außenmaße bleibt die Nutzfläche erstaunlich großzügig: 1,87 Meter Ladeflächenlänge bei 1,71 Meter Breite bieten ausreichend Raum für Transportgut.

Auch die Kabine folgt dem Verzichts-Prinzip. Der Innenraum zeigt unverkleidetes Blech, einfache Vinylsitze und ein analoges Kombiinstrument. Auf Infotainment, digitale Anzeigen oder gar luxuriöse Extras verzichtet Toyota vollständig. Selbst eine Heizung fehlt, weil das Fahrzeug ausschließlich für warme Märkte vorgesehen ist – eine Klimaanlage ist dagegen serienmäßig. Lackiert wird der Hilux Champ nur in Weiß, andere Farben oder Ausstattungslinien gibt es nicht. Individualisierung ist hier kein Thema, sondern eine unnötige Kostenstelle.

Technik vom großen Bruder Unter der schlichten Hülle steckt allerdings bewährte Technik. Wie der normale Hilux nutzt auch der Champ den stabilen Leiterrahmen und den bekannten 2,4-Liter-Dieselmotor mit 150 PS. Das Aggregat ist für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bekannt, was in den Einsatzregionen wichtiger ist als moderne Effizienztechnologien. Gekoppelt ist der Motor serienmäßig an eine Sechsstufen-Wandlerautomatik – in dieser Preisklasse eine Seltenheit, die vor allem der Bedienungsfreundlichkeit dient.

Trotz der robusten Basis unterscheidet sich der Champ deutlich von seinen globalen Geschwistern. Allradantrieb gibt es nicht, ebenso wenig größere Räder oder Offroad-Ausrüstung. Der Pick-up rollt auf 14-Zoll-Bereifung, was die Ladekante senkt, aber die Geländetauglichkeit einschränkt. Dafür bleibt die Konstruktion einfach, leicht zu warten und günstig im Unterhalt – Eigenschaften, die in Entwicklungs- und Schwellenländern über Kaufentscheidungen bestimmen.

Reduzierung als Prinzip Auch beim Fahrwerk herrscht Pragmatismus. Eine blattgefederte Starrachse hinten sorgt für hohe Belastbarkeit und einfache Reparaturen, selbst wenn der Komfort darunter leidet.