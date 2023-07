Das neue Manthey-Kit haben Ingenieure von Porsche Motorsport in enger Zusammenarbeit mit den Nordschleifen-Spezialisten von Manthey in Meuspath/Eifel speziell für Track Days entwickelt. Es umfasst vor allem Aerodynamik- und Fahrwerkskomponenten sowie optional eine leistungsfähige Bremsanlage mit für den Rundstreckenbetrieb ausgelegten Belägen.

Die Motorleistung des Cayman GT4 RS bleibt übrigens nach dem Umbau mit 368 kW/500 PS die gleiche wie beim "Serienmodell". Und auch bei den Reifen setzt Porsche auf exakt die gleichen Pneus vom Typ Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Die bessere Performance ist also allein auf die geschärften Fahrwerks- und Aerodynamik-Komponenten zurückzuführen.

Wie auch bei anderen Manthey-Umbauten verbessern Flaps, Aircurtains mit kleinen Radhaus-Winkeln (Gurney-Flaps) sowie ein neuer Carbon-Unterboden mit Diffusoren den Abtrieb am Vorderwagen. Über der Hinterachse steigert der 85 Millimeter breitere und in vier Stufen verstellbare Heckflügel den Abtrieb. Er trägt zudem ein neues Flügelblatt und vergrößerte Endplatten. Um den erhöhten aerodynamischen Kräften standzuhalten, wurde der Karosserierahmen des Heckdeckels mit Sichtcarbon verstärkt.

So geht die Nordschleife in unter 7 Minuten

Bei einer Geschwindigkeit von 200 km/h verdoppelt sich der Gesamtabtrieb in der Performance-Stellung des Heckflügels nahezu von 89 auf 169 Kilogramm. Die aus Carbon gefertigten Aerodiscs an den Hinterrädern sollen wie beim GT3 RS die Verwirbelungen am Heck reduzieren. Ganz nebenbei passen sie auch optisch gut zum Rennstrecken-Boliden.