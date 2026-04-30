Porsche 911 GT3 in limitierter Artisan Edition: Der schönste Manufaktur-GT3 bisher?

Porsche’s Exklusivabteilung (Exclusive Manufaktur) hat mit dem limitierten Sondermodell Porsche 911 GT3 Artisan Edition eine besonders aufwendig gestaltete Variante der Rennstrecken-Ikone vorgestellt. Das Fahrzeug wird in einer Auflage von nur 30 Exemplaren produziert und ist ausschließlich für den japanischen Markt vorgesehen.

Japanische Handwerkskunst Gestalterisch orientiert sich das Modell an zwei traditionellen japanischen Handwerkskünsten: dem kunstvollen Glasschliff (Edo Kiriko) sowie der Indigo-Färbung. Die weiße Karosserie wird durch facettenartige blaue Grafikelemente ergänzt, die sich über die Fahrzeugflanken ziehen und symbolisch den "Fluss von Luft und Zeit" darstellen sollen. Auffällig sind zudem speziell gestaltete Hinterräder mit blauen Carbon-Aerodynamikscheiben, deren Muster an geschliffenes Glas erinnert. Im Innenraum setzt sich das Farbkonzept fort: Sitze mit indigo-inspirierten Mustern sowie blau-weiße Zierelemente an Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türen prägen das Erscheinungsbild.

Technisch basiert die Artisan Edition auf dem aktuellen GT3 der Baureihe 992.2. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem frei saugenden 4,0-Liter-Sechszylinder-Boxermotor mit 510 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment, der bis 9.000 U/min dreht. Die Kraftübertragung erfolgt ausschließlich über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (PDK). Die knackige Sechsgang-Handschaltung gibt es nicht. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in rund 3,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei etwa 310 km/h.

Manthey-Performance serienmäßig Ein wesentliches Merkmal der Sonderedition ist das serienmäßig verbaute Manthey-Performance-Kit. Dieses umfasst unter anderem ein speziell abgestimmtes Fahrwerk mit einstellbaren Komponenten, optimierte Bremsleitungen sowie ein erweitertes Aerodynamikpaket mit modifiziertem Unterboden und vergrößertem Heckflügel zur Erhöhung des Abtriebs.

Obwohl Fahrzeuge in Japan üblicherweise mit Rechtslenkung angeboten werden, wird die Artisan Edition ausschließlich als Linkslenker produziert. Diese Entscheidung richtet sich gezielt an Sammler, für die europäische Linkslenker-Modelle eine besondere Attraktivität besitzen. Porsche hat bislang keine Angaben zum Preis gemacht. Aufgrund der limitierten Stückzahl, der individuellen Gestaltung und der erweiterten Performance-Ausstattung ist jedoch von einem deutlich über dem Serienmodell (ab 209.000 Euro) liegenden Preisniveau auszugehen.