Renault Kardian: Kompakt-SUV für den Weltmarkt

Der französische Autobauer Renault kündigt für den 25. Oktober 2023 die Premiere des neuen SUV-Modells Kardian an. Vorgestellt wird das Kompaktmodell in Rio de Janeiro. Naheliegend, soll der Renault Kardian auch zunächst in Lateinamerika auf den Markt kommen.

Ein weiterer SUV mit K

Später ist für den Kardian aber auch eine internationale Karriere angedacht, wobei sich die Produktoffensive der Marke in Märkten außerhalb Europas konzentrieren wird. Der Name Kardian, der für Stärke, Schutz und dynamik stehen soll, knüpft nahtlos an die bisherigen SUV- und Crossovermodelle an, die ebenfalls auf ein K in der Bezeichnung setzen. 2008 kam der Koleos, 2013 der Captur (gesprochen wie K), 2016 dann der Kaptur mit K, Kadjar und Kwid folgten 2015 und 2021 dann der Kiger.