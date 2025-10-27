Rückkehr eines US-Klassikers: Ram bringt Fullsize-SUV mit Jeep-Technik

Stellantis erweitert seine US-Modellpalette um ein weiteres Schwergewicht. Auf Basis des bekannten Ram 1500 Pick-ups entsteht derzeit ein großer SUV, der an die Tradition des Ramcharger anknüpft. Produziert werden soll das Modell ab 2028 im Werk Warren im US-Bundesstaat Michigan. Dort investiert der Konzern rund 100 Millionen Dollar in Fertigungskapazitäten und schafft über 900 neue Arbeitsplätze. Der neue SUV soll die Marke Ram wieder in ein Marktsegment führen, das seit dem Produktionsende des Ramcharger im Jahr 2001 unbesetzt blieb.

Technische Nähe zu Jeep Besonders eng ist die technische Verwandtschaft mit dem Jeep Grand Wagoneer. Beide Modelle teilen sich wesentliche Konstruktionsmerkmale und werden im gleichen Werk gefertigt. Grundlage bildet der robuste Leiterrahmen des Ram 1500, der beim Jeep für mehr Komfort überarbeitet wurde. Der hintere Fahrzeugbereich wurde neu entwickelt und mit einer aufwendigeren Fünflenker-Hinterachse kombiniert, während vorn eine Doppelquerlenkerachse für präziseres Fahrverhalten sorgt. Diese Kombination soll auch im künftigen Ram-SUV zum Einsatz kommen und ihn deutlich komfortabler machen als den klassischen Pick-up.

Gemeinsame Produktion, flexible Antriebe Die Fertigung in Warren erlaubt eine parallele Produktion beider Modelle auf derselben Linie – ein strategischer Vorteil, um Komponenten und Entwicklungskosten zu teilen. Auch die Antriebspalette soll eng an den Grand Wagoneer angelehnt sein. Neben klassischen Verbrennern wie dem aufgeladenen 3,0-Liter-Reihensechszylinder "Hurricane" ist ein Range-Extender-Antrieb geplant. Diese Technik, die beim Grand Wagoneer bereits vorbereitet wird, kombiniert eine große Batterie mit einem Benzinmotor, der als Generator arbeitet. Zwei Elektromotoren übernehmen den Vortrieb und liefern hohe Leistungsreserven bei reduziertem Verbrauch.