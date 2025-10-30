Seat Arona Facelift 2025: Kleiner SUV mit mehr Premium-Touch

Der Arona gehört bei Seat zu den Erfolgspfeilern. Damit das auch weiter so bleibt, wird das neun Jahre alte Modell zum Modelljahr 2026, welches ab Januar 206 in den Handel kommt, innen und außen überarbeitet.

Neu gezeichnete Front Um für die Kundschaft weiter attraktiv zu bleiben, zeigt sich der Arona mit einem vollständig überarbeiteten Frontdesign. Das neue Gesicht prägen schlankere Voll-LED-Scheinwerfer mit einer markanten Lichtsignatur, ein neu gestalteter sechseckiger Kühlergrill, neu positionierte Nebelscheinwerfer sowie eine modifizierte Frontstoßstange. Im unteren Bereich verbindet ein durchgehendes schwarzes Element den zentralen Kühlergrill mit den seitlichen Lufteinlässen und Nebelscheinwerfern. Einen weiteren Frischekick sollen neu gezeichnete Leichtmetallräder mit Durchmessern von 16 und 18 Zoll liefern. Darüber hinaus tragen jetzt alle Versionen Rückleuchten mit LED-Technik. Abgerundet wird das äußerliche Update durch neue Farben. Liminal, Oniric und Hypnotic ergänzen künftig den Farbfächer. Wer Kontraste liebt, kann zudem das Arona-Dach in Midnight Black oder dem neuen Manhattan Grey absetzen.

Aufgewerteter Innenraum Das Interieur werten neue Textilbezüge für die Sitze, ein mit perforiertem Leder überzogenes Lenkrad sowie per LED-Beleuchtung neu in Szene gesetzte Lüftungsdüsen auf. In der FR-Ausstattung gehören jetzt Sportschalensitze zum Serienumfang.

Bekannte Antriebspalette Unangetastet bleibt bei der Modellpflege die Antriebspalette. Hier sind weiter die bekannten Turbobenziner zu haben. Die Einliter-Aggregate leisten 95 und 115 PS, der 1,5-Liter-Vierzylinder kommt auf 150 PS. Hybridvarianten sollen erst 2027 mit der dann obligatorischen Euro-7-Abgasnorm kommen.