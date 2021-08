Subaru Forester Facelift-Version in Japan gestartet

Subaru hat in Japan eine aufgefrischte Version der fünften Generation des Subaru Forester vorgestellt. Die bringt Upgrades beim Design und in Sachen Technik mit.

Seit 2019 ist der aktuelle Subaru Forester am Start, in Japan hat Subaru jetzt dessen überarbeitete Version vorgestellt. Zu den neuen Features gehören eine neue Optik, ein verbessertes Fahrwerk sowie eine erweiterte Sicherheitsausstattung.

Neues Gesicht

Subaru Die neue Front wirkt markanter.

Starten wir mit den offensichtlichen Änderungen an der Front. Hier zeichnen einen neue Schürze, ein neuer Kühlergrill sowie neue Scheinwerfer ein neues Gesicht für den Forester. Der Grill ist nun schwarz eingefasst und gröber strukturiert. Die Scheinwerfer zeigen einen noch markanteren LED-Lidstrich, der über die Grundform hinausreicht. An der Schürze wurden die Lufteinlässe neu modelliert und die Nebelscheinwerfer auf eine runde Form umgestellt. Am Heck sowie an den Flanken ergeben sich augenscheinlich keine Veränderungen. Aufgefrischt zeigen sich auch die Leichtmetallräder.

Zu den weiteren Neuerungen gehören laut japanischer Subaru-Website eine Gestensteuerung für das Infotainmentsystem, ein neu abgestimmtes Fahrwerk sowie eine adaptive Schaltsteuerung für die Modelle mit dem E-Boxer-Hybridantrieb. Ebenfalls adaptiv wird nun das Fernlicht gesteuert. Das Eye-Sight-Sicherheitspaket soll von einem vergrößerten Kamerasichtfeld sowie einer neue Steuerungssoftware profitieren. Bei den wählbaren Fahrmodi kommt neu der X-Mode hinzu. Abgerundet wird das Facelift durch eine erweiterte Farbpalette sowie neue Bezugsstoffe für die Sitze.

Wann die neue Forester-Version nach Europa kommt ist noch nicht bekannt. In den USA soll der neue Forester Anfang September 2021 vorgestellt werden.

Fazit

Subaru hat in Japan den aufgefrischten Forester vorgestellt. Der bringt ein neues Gesicht, eine erweiterte Sicherheitsausstattung und ein neu abgestimmtes Fahrwerk mit. Wann das Facelift in Europa landet ist noch nicht bekannt.