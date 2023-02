Subaru Forester Black Edition Schwarzfahrer für Österreich

In Österreich tritt der Subaru Forester zum Modelljahr 2023 als dunkel gehaltenes Sondermodell an.

Bei unseren Nachbarn startet der Subaru Forester zum Modelljahr 2023 auch in Form des Sondermodells Black Edition durch. Dabei sorgen besondere Designelemente in schwarz für einen einzigartigen Look.

Schwarze Anbauteile, dunkler Lack

Zu den schwarz gehaltenen Anbauteilen der Black Edition zählen die Dachreling und die Dachantenne, die Fensterrahmen und die Säulenverkleidungen sowie die Verkleidung der Außenspiegel und der Nebelscheinwerfer. Auch der Unterfahrschutz vorn und hinten, der Kühlergrill und die Schriftzüge am Heck zieren eine schwarze Lackierung. Abgerundet wird der dunkle Auftritt durch 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in – natürlich – Dark Metallic.

Zur Ausstattung der Black Edition zählen unter anderem Voll-LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung, ein elektrisches Glasschiebedach, ein beheizbares Lederlenkrad sowie beheizbare Ledersitze vorn und hinten. Der Fahrersitz verfügt außerdem über eine achtfache elektrische Verstellung mit Memory-Funktion, auch der Beifahrersitz ist elektrisch verstellbar. Mit an Bord ist das komplette EyeSight-Fahrerassistenzsystem.

Einzig verfügbarer Antrieb ist der bekannte e-Boxer, der einen Zweiliter-Vierzylinder-Boxer mit 150 PS und 194 Nm Drehmoment mit einem 12,3 kW und 66 Nm starken Elektromotor kombiniert. Geschaltet wird per CVT-Getriebe. Bei geringer Geschwindigkeit und entsprechender Batterieladung, lassen sich sogar kurze Strecken von bis zu rund 1,5 Kilometer rein elektrisch zurücklegen.

Wählen können Kunden hingegen bei der Außenlackierung, allerdings nur bedingt. Verfügbar für die Black Edition sind die Außenfarben Crystal Black Silica und Cascade Green Silica.

In Österreich wird der Forester 2.0i e-Boxer Black Edition zu Preisen ab 52.490 Euro angeboten. In Deutschland startet der Forester in der Top-Ausstattung Platinum ab 45.890 Euro, die vergleichbare Variante ist bei unseren Nachbarn erst ab 50.990 Euro zu haben.

Fazit

In Österreich ist der Subaru Forester auch als Sondermodell Black Edition im Angebot. Zu zahlreichen schwarz gehaltenen Anbauteilen gesellen sich dunkle Außenlackierungen. Technisch gibt es keine Upgrades.