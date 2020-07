Wey P01 Bronco-Klon aus China

Der Ford Bronco kommt in den USA erst im Jahr 2021 auf den Markt. Doch schon jetzt kündigt sich ein erster Klon aus China in Form des neuen Wey P01 an.

Die Neuauflage des Kult-Geländewagens Ford Bronco sorgt nicht nur in den USA für große Vorfreude bei den Fans der Marke und Fahrern von Offroadautos. Vorerst wird es den neuen Bronco wohl nur in Nordamerika geben. Die seit längerer Zeit in den Medien kursierenden Prototypenbilder und Teaser seitens des Herstellers dürften auch in China auf Interesse gestoßen sein. Denn von dort wird ein neues Offroad-Modell angekündigt, dass dem Ford Bronco überraschend ähnlich sieht.

Die chinesische Marke Wey, das Premium-SUV-Label von Great Wall, hat den neuen P01 angekündigt. Schon die ersten Bilder zeigen deutliche Anleihen beim neuen Ford. Das gilt insbesondere für den steilen Grill, die runden Scheinwerfer die horizontale Lichtleiste darin. Sie zieht sich beim Wey P01 seitlich in den Kotflügel hinein.

Noch keine Angaben zur Technik

Auch die schmalen Rückleuchten mit ihrer vertikalen LED-Grafik erinnert an den Bronco. Details zur Technik des Wey P01 sind nicht bekannt. Auch das genaue Datum der Markteinführung in China bleibt noch ungewiss.

Wey ist als Marke auch außerhalb Chinas nicht unbekannt. 2017 und 2019 stellten die Asiaten ihre Modellpalette auch auf der IAA in Frankfurt aus. Aktuell gibt es aber noch keine Pläne eines Marktstarts in Europa.

Fazit

In China gilt das Kopieren als Tribut an das Original. Das muss man wissen, um Fahrzeuge wie den Wey P01 zu verstehen. Er ist nicht der erste Design-Klon chinesischer Marken. Aktuell kann man bei Land Wind ein Modell kaufen, das dem Range Rover Evoque wie aus dem Gesicht geschnitten ist. BMW unterband einst den Verkauf des CEO in Europa, der leicht mit dem ersten X5 zu verwechseln war.