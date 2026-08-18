Zum Start nur mit Vierzylinder-Benziner: Zum Start nur mit Vierzylinder-Benziner

Volkswagen hat in den USA die zweite Generation des Atlas Cross Sport vorgestellt. Das als SUV-Coupé positionierte Modell basiert wie der siebensitzige Atlas auf einer modifizierten MQB-Evo-Plattform. Die technischen Änderungen umfassen vor allem einen überarbeiteten Turbomotor und einen neu gestalteten Innenraum mit aktualisierter Elektronik.

Die technische Basis: MQB-Evo Die Grundlage für den neuen Atlas Cross Sport bildet die weiterentwickelte MQB-Evo-Plattform von Volkswagen. Diese Architektur ermöglicht die neuen Proportionen des Fahrzeugs. Im Vergleich zum regulären Atlas ist die Karosserie des Cross Sport um knapp 14 Zentimeter auf 4,97 Meter verkürzt, was hauptsächlich durch einen reduzierten hinteren Überhang erreicht wird. Zudem ist die Dachlinie rund fünf Zentimeter flacher. Durch den Wegfall der dritten Sitzreihe wird der Cross Sport zum reinen Fünfsitzer.

Einziger Antrieb: Überarbeiteter Turbobenziner Zum Marktstart wird der Atlas Cross Sport ausschließlich mit einem überarbeiteten Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner ausgestattet. Das Aggregat leistet nun 282 PS und liefert ein Drehmoment von 350 Nm. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Achtgangautomatik. In der Basisversion verfügt das Fahrzeug über Frontantrieb, optional ist der Allradantrieb 4Motion erhältlich. Die Anhängelast beträgt bis zu 2,3 Tonnen. Eine Hybrid-Motorisierung ist laut VW erst für eine spätere Modellpflege geplant.

Weitere technische Neuerungen Auch im Innenraum wurden technische Anpassungen vorgenommen. Der Atlas Cross Sport übernimmt das Cockpit-Layout des neuen Atlas, das neue Displays und eine geänderte Bedienung beinhaltet. Eine wesentliche Neuerung ist die Verlegung des Getriebewählhebels an die Lenksäule. Die Ausstattung umfasst je nach Variante Kunst- oder Echtlederbezüge.

Marktstart und Preise Volkswagen plant den Marktstart des neuen Atlas Cross Sport für Anfang 2027. Preise hat der Hersteller noch nicht bekannt gegeben. Der siebensitzige Atlas ist in den USA bereits ab umgerechnet rund 36.500 Euro erhältlich.