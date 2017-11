2018 soll die Corvette mit Mittelmotorkonzept kommen. Zuvor wird Chevrolet die Corvette C7 aber noch mit einem großen Knall verabschieden – mit der 766 PS starken ZR1 als Coupé und Cabrio. In der Coupé-Version wurde die Super-Vette jetzt präsentiert.

Die heiße Vette erwischt 2:37 Min.

Kompressor-V8 mit 766 PS

Foto: GM Unter der stark perforierten Carbon-Motorhaube schlägt ein 766 PS starker Kompressor-V8.

Bereits im Mai hatte sich GM das Typkürzel ZR1 schützen lassen. In den Generationen C3, C4 und C6 trug die jeweils stärkste Corvette noch das Kürzel ZR-1. Die Basis für das neue Powermodell stellt die Corvette Z06. Herzstück der neuen Corvette ZR1 ist der neue LT5-V8-Motor mit Kompressoraufladung. Der leistet 766 PS und stellt ein maximales Drehmoment von gigantischen 969 Nm bereit. Der Leistungssprung gegenüber dem LT4 in der Corvette Z06 ist vor allem auf ein verbessertes Ladeluftkühlsystem sowie eine optimierte Einspritzung zurückzuführen. Neben einem manuellen Siebengang-Getriebe ist die neue ZR1 erstmalig auch mit einer Achtgang-Automatik zu haben.

Natürlich ist die neue, trocken 1.598 Kilogramm schwere, ZR1 auch schnell, so schnell wie noch keine Corvette vor ihr. Genaue Werte nennt GM noch nicht, aber die ZR1 soll über 340 km/h erreichen können.

Modifiziert wurden für die ZR1, die auch als Cabrio kommen wird, die Schürzen. An der Front stillen deutlich vergrößerte Kühllufteinlässe den erhöhten Luftbedarf des V8 und der insgesamt 13 Kühler. Neu ist auch der Frontspoiler. Für die Motorraumentlüftung sorgt eine stark perforierte Carbonhaube. Auf dem Heck sitzt ein mächtiger Carbonspoiler, der in zwei Varianten angeboten wird. Die Basisversion erhöht den Abtrieb gegenüber der Z06 um 70 % und ist für Highspeedfahrten gedacht. Für den Rundstreckeneinsatz setzt die Z01 auf einen größeren, in zwei Stufen einstellbaren Spoiler, der den Abtrieb um 60 % erhöhen soll. Dazu gibt es neue Frontsplitter, Michelin-Cup2-Reifen und ein neues Setup für das elektronisch gesteuerte Fahrwerk.

Sonderlack für Super-Corvette

Die Stopper setzen serienmäßig auf Carbon-Keramik-Scheiben sowie Sechskolbenzangen vorn und Vierkolben-Zangen hinten. Auf den 19 Zoll großen Felgen vorne drehen sich 285/30er Pneus, hinten kommen auf 20-Zoll-Felgen 335/25er Walzen zum Einsatz.

Foto: GM Carbon. Nappaleder und Alcantara - daraus formt GM das Interieur für die Corvette ZR1.

Neu eingeführt mit der ZR1 wird auch die Exklusiv-Lackierung in Sebring Orange, die mit zahlreiche weiteren orangen Komponenten gepaart wird. Den Innenraum der Corvette ZR1 zieren eine Nappalederausstattung und viel Alcantara. Optional gibt es belüftete und beheizte Sportsitze, ein Lenkrad mit carbon-Einlagen, ein Data-Recording-Tool sowie ein Bose-Sound-System.

In den US-Handel soll die neue Corvette ZR1 im Frühjahr 2018 kommen. Preise wurden noch nicht genannt. Die ZR1 dürfte aber die 100.000 Dollar-Marke überspringen, die Z06 ist in den USA ab 80.000 Dollar zu haben.

Ihre Vorpremiere im kleinen Kreis hat die Corvette ZR1 im Vorfeld der Dubai Auto Show gefeiert, die große Bühne betritt die ZR1 dann auf der L.A. Autoshow.