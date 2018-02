"Ist Euch klar, daß mit dieser Elektroautoprämie die Arbeiter, Angestellten und Konsumenten (wer ist gezwungen, fast sein ganzes Einkommen in Konsum zu stecken, wenn er wohnen und essen will? Richtig, die untere Einkommensschicht und Transferleistungsempfänger) den Wohlhabenden und Unternehmen die Fahrzeuge mitfinanzieren? Wieder wird Steuergeld denen in den Arsch geblasen, die es nicht nötig haben! Das ist doch der Skandal an der Sache!"



Ja, ich fürchte, Sie liegen damit leider richtig.



Ich frage mich sowieso, was an elektrischer Mobilität förderungswürdig sein soll, solange der Strombedarf nicht überwiegend aus regenerativen Quellen gedeckt werden kann. Immerhin 45 % des deutschen Strommixes wird durch Kohle gedeckt (davon 2/3 besonders dreckige Braunkohle), weitere 15 % aus Kernenergie. Macht schon mal 60 %. Und bald gehen die Atommeiler vom Netz, was bedeutet, dass Kohle hochgefahren werden muss, sollte der Ausbau von Wind und Solar (FERNLEITUNGEN!!) nicht Fahrt aufnehmen.



Das bedeutet vorerst auch: Jedes Auto, das nicht mit Diesel, Benzin oder Gas angetrieben wird, sondern mit Strom aus der Steckdose, erhöht den Verbrauch an Kohle und damit auch die Emissionen!



Kauft euch Benziner mit Euro 6c (10 x weniger Feinstaub, gibt es aus deutscher Produktion, auch ohne OPF) oder einen Diesel mit SCR-Kat, das Ganze möglichst eine halbe Nummer kleiner (kein SUV), und gut ist. Die Welt werden auch die ewig hysterischen Deutschen nicht retten.