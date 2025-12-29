Nissan Elgrand feiert Premiere: Nissans neuer Luxus-Van wäre fit für Europa

Bei uns weitgehend unbekannt, ist der Nissan Elgrand in seiner japanischen Heimat eine feste Größe bei den Luxusvans. Seit 1997 hat Nissan die Baureihe im Programm, die bislang stets von großvolumigen Benzin- und Dieselmotoren angetrieben wurde. Jetzt kommt die vierte Generation mit einem radikalen Umbruch bei der Motorisierung. Das Modell debütierte Ende Oktober im Rahmen der Japan Mobility Show 2025 in Tokio und markiert die erste grundlegende Neuentwicklung des japanischen Großraum-Van seit mehr als einem Jahrzehnt.

Moderne Hybrid-Technik Kern der vierten Generation ist ein neues Antriebskonzept auf Basis von Nissans E-Power-Hybridtechnologie. Dieses System koppelt einen Verbrennungsmotor, der ausschließlich als Generator dient, mit einem elektrischen Antriebsstrang. Die Räder werden von Elektromotoren angetrieben, während der Verbrenner Strom für die Batterie erzeugt, was eine geräuschärmere und effizientere Leistungsentfaltung gegenüber klassischen Hybridantrieben ermöglichen soll. In Deutschland kennen wir die e-Power-Technik vom Nissan Qashqai und X-Trail.

Erstmals in einem Nissan-Modell dieser Größe wird außerdem der aktuelle E-4orce-Allradrantrieb eingesetzt. Dieses System verteilt das Drehmoment zwischen Vorder- und Hinterachse automatisch und nutzt außerdem den hinteren Elektromotor gezielt zur Unterdrückung von Nickbewegungen beim Beschleunigen und Bremsen. In Verbindung mit einer sogenannten Intelligent Dynamic Suspension, einem nicht näher beschriebenen elektronisch geregelten Fahrwerk, soll der Fahrkomfort gesteigert werden. Zusätzlich wird Nissans ProPilot-Assistenzsystem angeboten, das unter bestimmten Bedingungen teilautonomes Fahren ermöglicht.

Lounge-Atmosphäre Im Innenraum setzt Nissan auf ein digitales Bedien- und Entertainmentsystem mit zwei integrierten 14,3-Zoll-Displays. Wie es sich für einen Luxusvan gehört, setzt Nissan auf eine Lounge-ähnliche Atmosphäre, die auf Komfort und Individualisierung ausgelegt ist. Für Passagiere in der zweiten Sitzreihe werden optional "Zero-Gravity-Captain’s-Chairs" angeboten, großzügig geschnittene Einzelsitze mit ausschwenkbarem Fußteil.

Der neue Elgrand bleibt vorerst ein auf Japan fokussiertes Modell. Der Elgrand soll dort ab dem Sommer 2026 in den Handel kommen. Eine Ausweitung des Verkaufs auf andere Regionen wurde von Nissan bislang nicht verbindlich angekündigt; offizielle Informationen zu einem Europa-Start gibt es derzeit nicht. Immerhin wären aber die Chancen mit dem neuen, sparsamen Hybridantrieb deutlich besser als mit dem durstigen 3,5-Liter-V6 des Vorgängers.