Mercedes C-Klasse-Facelift ab 2017 mit Mini-Änderungen

Sie zeigen, die neue Mercedes C-Klasse erhält nicht nur neue Stoßfänger sowie ein paar kleinere Änderungen rund um den Grill und an den Scheinwerfereinheiten. Außerdem erhalten die Heckleuchten ein neues Layout.

C-Klasse mit S-Klasse-Cockpit

Wenn im Herbst 2017 das C-Klasse-Facelift dann – vermutlich auf der IAA – präsentiert wird, sind nicht nur die kleineren optischen Änderungen zu sehen. Dafür wird unter dem Blech ordentlich nachgelegt. In den Handel dürfte die aufgefrischte C-Klasse aber erst im zweiten Quartal 2018 kommen.

Foto: Stefan Baldauf Die neuen Heckleuchten der neuen C-Klasse.

Zu den wichtigsten Änderungen dürfte Einführung der Elektronikarchitektur der E-Klasse zählen, die dann auch der C-Klasse alle neue Systeme und Applikationen des großen Bruders zugänglich macht. Bereits vor einigen Monaten hatte unser Erlkönigjäger eine C-Klasse mit dem großen aus der S-Klasse bekannten Cockpitdisplay abgeschossen. Nachdem dieses Display an die neue E-Klasse weitergereicht wurde, liegt der Schluss nahe, dass auch die neue C-Klasse in ihrer Faceliftversion das digitale Cockpit gegen Aufpreis erhält – auch, um Audi mit seinem „Virtual Cockpit“ im A4 Konkurrenz zu bieten. Auf den neusten Bildern ist nun auch noch das neue dreispeichige Lenkrad mit vielen Knöpfen zu sehen. Außerdem noch ein weiteres Feature aus der S-Klasse: Nämlich das Touchpad in der Mittelkonsole, mit dem man per Gestensteuerung das Infotainmentsystem bedienen kann. Zudem ist die C-Klasse dann auch für autonomes Fahren auf Level 2 gerüstet.

Foto: Stefan Baldauf Erster Blick in das neue C-Klasse Interieur.

Neue Diesel und Benziner für die C-Klasse

In Sachen Motorisierung stehen für die Mercedes C-Klasse Modelljahr 2018 auch Veränderungen an. Bei den Selbstzündern wird auf den neuen OM654 umgestellt. Der 200 d kommt dann mit 150 PS, der 220 d mit 194 PS und der 300 d mit 230 PS.

Bei den Benzinern wird der V6 auf den neuen Reihensechszylinder umgestellt. Zudem kommt der neue Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit bis zu 272 PS zum Einsatz. Die Benziner setzen dabei teilweise auf ein 48V-Teilbordnetz, das elektrische Booster und elektrische Lader erlaubt. Der Hybridantriebsstrang in der C-Klasse erhält mehr elektrische Leistung und eine größere elektrische Reichweite.