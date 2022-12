Anzeige SONAX Safety first

Autopflegeprodukte für die Scheibenreinigung leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Fahrsicherheit: So sollten Sie für die kühle Jahreszeit unbedingt einen leistungsstarken Winterscheibenreiniger an Board haben. Dieser sorgt für mehr Durchblick und weniger "Blindflug". Vor der Umstellung auf den Winterscheibenreiniger ist die Reinigung der Scheiben von innen und außen ratsam. Auch die regelmäßige Lackpflege sollten Sie nicht vernachlässigen, denn damit stellen Sie sicher, besser gesehen zu werden.

Wenn die Scheiben auch nach einer gründlichen Fahrzeugwäsche verschmiert sind und sich feine Schmutzpartikel nicht abwaschen lassen, ist es höchste Zeit für eine intensive Scheibenreinigung. Bei besonders fest anhaftenden Verschmutzungen auf der Autoscheibe kommt auch eine gründliche Autowäsche an ihre Grenzen. Dabei können beim Betätigen der Scheibenwischer vor allem bei Dunkelheit und regnerischer Witterung "Schmierfilme" und gefährliche Sichtbeeinträchtigungen auftreten. Dieses Problem löst die "Sonax Scheiben-Reinigungspolitur intensiv" mit Bravour. Das Produkt erreicht eine kratzerfreie Reinigung aller Scheiben – auch getönte Verglasungen lassen sich schonend reinigen. Gleichzeitig werden das Wischbild sowie der Kontakt der Wischergummis mit der Glasoberfläche verbessert.

Sonax „Sonax Scheibenreinigungspolitur intensiv“: Empfehlung für die Grundreinigung der Scheiben – das Produkt entfernt auch stark anhaftende Rückstände von Scheibenversiegelungen.

Ist diese Grundreinigung erstmal erledigt, sorgt ein leistungsstarker Glasreiniger wie "Sonax Xtreme Scheibenklar" schnell und materialschonend immer wieder für klare Sicht von innen.

Sonax Die Reinigung von Glasflächen innen und außen gelingt mit „Sonax Xtreme Scheibenklar“ schnell und schlierenfrei.

Winterscheibenreiniger mit "Biss"

Unterwegs auf der Straße spielt die Scheibenwaschanlage die Hauptrolle in puncto Sicherheit: Wenn Straßenschmutz und Salzrückstände auf die Scheiben geschleudert werden, wird der Schmutzfilm schnell zum Sicherheitsrisiko. Um den richtigen Durchblick zu haben, sollte man daher rechtzeitig zu Beginn der kalten Jahreszeit einen wirksamen Winterscheibenreiniger in die Scheibenwaschanlage einfüllen. Dieser beseitigt Blend- und Schmierfilme in Sekunden und trocknet streifenfrei: ein Plus für die Sicherheit.

Sonax Winterscheibenreiniger mit „Biss“: „Sonax Winterbeast Antifrost + Klarsicht“ – die gebrauchsfertige Mischung sorgt bis minus 20 Grad Celsius für klare Sicht.

Besonders empfehlenswert ist das "Sonax Winterbeast Antifrost + Klarsicht". Die gebrauchsfertige Mischung, die in 3-Liter-Gebinden und 5-Liter-Kanistern angeboten wird, arbeitet in der kalten Jahreszeit selbst bei minus 20 Grad Celsius schnell und effizient. Die Formel enthält besonders leistungsstarke und kälteaktive Reinigungstenside. Diese vermindern die Oberflächenspannung des Wassers und der Schmutz wird in Sekundenbruchteilen umschlossen und zerkleinert, bevor ihn die Wischerblätter gründlich und schlierenfrei von der Scheibe entfernen. So benötigt die Scheibenwaschanlage weniger Wischtakte und der Verbrauch an Reinigungsflüssigkeit ist gering, was auch die Kosten pro Reinigungsvorgang minimiert.

Sonax Den „Sonax Winterbeast Antifrost + Klarsicht“ gibt es auch als 5-Liter-Kanister.

Den Wert erhalten und besser gesehen werden

Ein perfekt gepflegtes Auto ist nicht nur schön, sondern auch besser für andere Verkehrsteilnehmer zu sehen. Diesen Effekt bewirkt die regelmäßige Fahrzeugwäsche ebenso wie eine moderne Lackversiegelung. Sie sorgt nicht nur für die Werterhaltung in der kalten Jahreszeit, sondern auch für eine geringere Schmutzanhaftung. Ein sauberer Tipp für Autofans ist daher die "Sonax Xtreme Ceramic Spray Versiegelung", die Lackoberflächen und allen anderen Oberflächen nach der Wäsche zügig und wirksam Glanz, Farbauffrischung und einen lang anhaltenden Schutz gegen Witterungseinflüsse verleiht. Mit überragendem Langzeiteffekt.

Sonax Ein sauberer Tipp für Autofans ist die „Sonax Xtreme Ceramic Spray Versiegelung“.

