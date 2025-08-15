Zu heiß fürs Auto: Schützen Sie diese 6 Dinge vor der Hitze

Gerade im Sommer verwandelt sich das geparkte Auto in kürzester Zeit in einen Hitzekessel. Schon bei Außentemperaturen um die 25 Grad kann die Innentemperatur im Wageninneren nach 30 Minuten auf über 45 Grad ansteigen – nach einer Stunde sind es leicht 60 Grad oder mehr. Diese extreme Hitzeentwicklung kann nicht nur die Gesundheit gefährden, sondern auch zahlreiche Gegenstände im Auto beschädigen oder zerstören. Wer sein Fahrzeug parkt, sollte deshalb genau überlegen, was im Wagen zurückbleibt.

1. Medikamente Viele Medikamente müssen bei bestimmten Temperaturen gelagert werden, um ihre Wirksamkeit zu behalten. Hohe Temperaturen im Auto können dazu führen, dass Medikamente ihre Wirkung verlieren oder sogar schädlich werden. Insbesondere Medikamente wie Insulin, Antibiotika und viele flüssige Medikamente sollten niemals in einem heißen Auto gelassen werden.

2. Elektronische Geräte Elektronische Geräte wie Smartphones, Laptops und Tablets können durch die Hitze beschädigt werden. Die Akkus können überhitzen und sich entzünden oder explodieren. Außerdem kann die Hitze die internen Komponenten schädigen und die Lebensdauer der Geräte erheblich verkürzen.

3. Lebensmittel Lebensmittel verderben schnell bei hohen Temperaturen. Milchprodukte, Fleisch, Eier und viele andere verderbliche Lebensmittel sollten niemals in einem heißen Auto gelassen werden. Auch Konserven können durch die Hitze beeinträchtigt werden, was zu potenziell gefährlichen Situationen führen kann, wenn die Dosen explodieren oder undicht werden.

4. Aerosoldosen Dosen, die unter Druck stehen, wie Haarspray, Deodorant oder Insektenspray, können bei hohen Temperaturen explodieren. Diese Explosionen können nicht nur das Auto beschädigen, sondern auch Verletzungen verursachen.

5. Wertgegenstände Neben der Gefahr durch die Hitze besteht auch ein erhöhtes Diebstahlrisiko, wenn Wertgegenstände im Auto gelassen werden. Heiße Temperaturen können auch empfindliche Gegenstände wie Schmuck oder teure Sonnenbrillen beschädigen.

6. Wachs- und Kunststoffgegenstände Gegenstände wie Wachsmalstifte oder Kunststoffspielzeug können in einem heißen Auto schmelzen. Geschmolzene Wachs oder Kunststoff kann schwer zu reinigen sein und dauerhafte Flecken hinterlassen.

Kinder und Haustiere Klingt banal, allerdings häufen sich im Sommer die Meldungen, dass Kleinkinder und Babys sowie Haustiere im überhitzten Auto zurückgelassen werden. Wie Sie als Passant da reagieren, lesen Sie in diesem Artikel.

Kinder sind besonders anfällig für Hitzestress und -erschöpfung. Ihre Körper können die Hitze nicht so effizient regulieren wie Erwachsene, was zu lebensbedrohlichen Zuständen führen kann. Selbst bei scheinbar milden Außentemperaturen kann sich das Innere eines Autos schnell auf gefährliche Temperaturen aufheizen. Wie Kinder können auch Haustiere die Hitze nicht so gut regulieren. Hunde und Katzen sind besonders gefährdet, da sie nur durch Hecheln und über ihre Pfoten schwitzen können, was bei extremen Temperaturen nicht ausreicht. Ein heißes Auto kann schnell zu einem tödlichen Hitzschlag führen.