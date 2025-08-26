Fitnessstudio? Vergiss es: Dieser Mini-Bagger stemmt für dich die Arbeit.

Wer einen eigenen Bagger im Garten stehen hat, braucht keine Hanteln mehr. Statt mühsam Schaufel und Spaten zu schwingen, steigt man in den EXC815 und schon erledigt er, was sonst Schweiß und Muskelkater hervorrufen würde. Und das Beste: Der Neidfaktor beim Nachbarn ist im Preis inklusive.

Kompakt, stark und smarter als gedacht Mit 8,5 PS, einer Grabtiefe von 120 cm und einer Reichweite von über zwei Metern stemmt der EXC815 Aufgaben, bei denen so mancher Hobbygärtner längst kapitulieren würde. Dank seiner Spurbreite von nur 69 cm passt er selbst durch schmale Gartentore. Dabei sorgt der Kettenantrieb für Profi-Gefühl, auch wenn es mal uneben wird.

Aldi vs. Baumarkt: Wo lohnt sich der Baggerkauf? Aldi bietet den Mini-Bagger für 4.699 Euro an, beim Sonderpreis-Baumarkt kostet er 4.999 Euro, Amazon möchte 5.289 Euro. So oder so: Der Preiskampf macht den EXC815 erschwinglich für alle, die schon immer mal mit eigener Schaufelmaschine auftrumpfen wollten.