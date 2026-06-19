Nur 100 Stück: Bentley macht Luxus zur Saisonware

Mit der neuen "Bespoke Series by Mulliner" erweitert Bentley sein Individualisierungsprogramm um ein Format, das man bislang eher aus der Welt der Haute Couture oder der Luxusuhren kennt: eine jährlich erscheinende, streng limitierte Kollektion. Den Auftakt macht 2027 eine Serie von nur 100 Fahrzeugen weltweit – exklusiv auf Basis des Continental GT S und des Continental GT S Convertible.

Damit unterscheiden sich die Edel-Bentleys von klassischen Sondermodellen. Das fest definierte Jahresprogramm mit klarer gestalterischer Handschrift und begrenzter Verfügbarkeit gibt es eben nur einmal im Jahr. Wer eine Edition verpasst, bekommt keine zweite Chance.

Begehrlichkeit als Luxus Die Idee erinnert an saisonale Kollektionen großer Modehäuser: Einmal pro Jahr entwickelt Mulliner eine neue Serie mit eigener Farbwelt, Materialauswahl und gestalterischem Leitmotiv. Die erste Ausgabe steht ganz im Zeichen von Farbe und handwerklicher Inszenierung. Entwickelt werden die Konzepte im Bentley Design Studio in Crewe. Dort analysieren Designer gesellschaftliche und ästhetische Trends, bevor die Entwürfe in Handarbeit umgesetzt werden. Bentley versteht die neue Serie damit weniger als reine Sonderausstattung – sondern als kuratiertes Sammlerobjekt.

Im Mittelpunkt des 2026er-Jahrgangs stehen nun sechs eigens entwickelte Lackierungen:

Salerno Blue

Snow Quartz / Arctic White

Midnight Prism Pearlescent

Spectral Verdant

Manuka Orange

Bright Ruby Red Mehrere Varianten arbeiten mit Perleffekt- oder Chromaflair-Pigmenten, die je nach Licht unterschiedliche Farbnuancen erzeugen (siehe Bildergalerie).

Unabhängig von der gewählten Lackierung verbindet alle Fahrzeuge eine gemeinsame Designsprache: schwarze 22-Zoll-Sporträder mit selbstnivellierenden Mulliner-Radnabendeckel, schwarze Außenspiegelkappen und ein über die gesamte Fahrzeuglänge verlaufender Mittelstreifen in Beluga und Pearl Effect. Dadurch entsteht weniger der Eindruck frei konfigurierbarer Einzelstücke – vielmehr wirkt die Serie wie eine geschlossene Kollektion.

Innenraum als Fortsetzung des Exterieurs Auch im Interieur folgt Bentley dem Kollektionsgedanken konsequent. Jede Außenfarbe erhält einen farblich abgestimmten Akzent im Innenraum. Die Kabinen kombinieren Jet Black und Beluga mit einer jeweils spezifischen Akzentfarbe und setzen auf die Mulliner-typische Dreifarbenteilung der Lederausstattung. Hinzu kommen eigens entwickelte Perforationsmuster für Sitze und Verkleidungen sowie Dekorelemente mit zweifarbiger Ausführung.

Jedes Fahrzeug trägt zudem eine individuelle Nummerierung – sichtbar auf Armaturenträger und Einstiegsleisten – und wird als "Bespoke Edition 2027" gekennzeichnet. Zur Serienausstattung gehören außerdem das Bentley Rotating Display, Ambientebeleuchtung, Komfortsitze sowie eine animierte Lichtprojektion beim Öffnen der Türen. Selbst die Fahrzeugabdeckung wird eigens an die jeweilige Kollektion angepasst.