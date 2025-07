6,9 bis 8 Liter: 5 Oldtimer mit XXL-Hubraum

Die 5 Hubraumkönige sehen Sie in der Bildergalerie.

Schon beim Blitzen-Benz half viel Hubraum viel

Wenn unsere Vorväter mehr Leistung aus ihren Zerknalltreiblingen holen wollten, gingen sie nach einem simplen Rezept vor: Sie erhöhten einfach den Hubraum. Bestes Beispiel dafür ist der Blitzen-Benz von 1909, dessen gewaltiger Vierzylinder heute noch für eine beeindruckende Beschleunigung sorgt. Er wurde ursprünglich für den Grand Prix de l’A.C.F. mit rund 15 Litern Hubraum konstruiert und dann für Rekordfahrten auf 21,5 Liter gebracht. 1911 erreichte "Wild Bob" Burman damit am Strand von Daytona stolze 228,1 km/h, das war fast doppelt so schnell wie jedes damalige Flugzeug, nur eine Gewehrkugel war schneller.

Im Leerlauf sorgen die vier 18,5 Zentimeter dicken Kolben für ein derartiges Beben, dass man kaum noch klar sieht – das wird besser, je schneller man fährt. Am meisten verblüffte aber die Tatsache, dass unser Fotograf mit seinem aktuellen, antriebsstarken 220er-Diesel-Mercedes dem mehr als 110 Jahre alten Blitzen-Benz aus den Ecken nicht hinterherkam.

Womit wir beim Thema wären. Was wir als Kraft empfinden, ist nicht die Leistung, sondern das Drehmoment. Daher fühlt sich selbst ein Formel 1 gegenüber einem zeitgenössischen CanAm-Rennwagen mit gut acht Litern Hubraum und 900 bis 1000 Newtonmetern irgendwie schwächlich an. Das Beste an aktuellen E-Autos ist daher, dass deren Antrieb bereits ab der ersten Umdrehung sein volles Drehmoment liefert. Leider merkt man nach der anfänglichen Euphorie nur schnell, dass das alles sehr synthetisch wirkt, während ein hubraumstarker Motor zunächst ordentlich Luft holt und einen dann auf einer nicht enden wollenden Drehmomentwelle reiten lässt, untermalt von donnergrollenden Lebensäußerungen.