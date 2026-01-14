AMS Kongress
Oldtimer

Autozam AZ-1: Wie das Kei-Car aus Kisten im Frey-Museum wiederauferstand

Mazda Raritäten im Fokus
Autozam AZ-1: Der Flügeltürer aus Kisten

Das Mazda Classic Automobil Museum Frey in Augsburg ist ein Paradies für Liebhaber seltener Fahrzeuge. Unter den rund 60 ausgestellten Modellen sticht ein ganz besonderes Exemplar hervor: der Autozam AZ-1. Dieses außergewöhnliche Kei-Car mit Flügeltüren hat eine faszinierende Geschichte, die von seiner Ankunft in Deutschland in Einzelteilen bis zu seiner Wiederauferstehung im Museum reicht. Die Familie Frey, bekannt für ihre Leidenschaft für Mazda-Fahrzeuge, hat den AZ-1 mit viel Hingabe und technischem Geschick wieder zum Leben erweckt. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Geschichte dieses einzigartigen Fahrzeugs und seine Bedeutung für die Sammlung.

Veröffentlicht am 14.01.2026
Als Favorit speichern
Autozam AZ-1 (1992) Mazda Classic Automobil Museum Frey Augsburg
Foto: Malte Buls

Die Geschichte des Autozam AZ-1

Der Autozam AZ-1 ist ein Kei-Car, das in den frühen 1990er-Jahren von Mazda entwickelt wurde. Mit seinen markanten Flügeltüren und kompakten Abmessungen war er ein echter Hingucker. Ursprünglich für den japanischen Markt konzipiert, erfüllte der AZ-1 die strengen Kei-Car-Regelungen, die Fahrzeuge mit kleinen Motoren und kompakten Abmessungen steuerlich begünstigen. Der AZ-1 wurde von einem 657-ccm-Dreizylinder-Turbomotor angetrieben, der 64 PS leistete – die maximale Leistung, die für Kei-Cars erlaubt ist.

Der Weg nach Deutschland

Die Reise des Autozam AZ-1 ins Mazda Classic Automobil Museum Frey ist ebenso faszinierend wie das Fahrzeug selbst. Der AZ-1 kam in Einzelteilen nach Deutschland, fein säuberlich zerlegt und in Kisten verpackt. Die Familie Frey, bekannt für ihre Expertise und Leidenschaft für Mazda-Fahrzeuge, nahm sich der Herausforderung an, das Fahrzeug wieder zusammenzubauen. Mit viel Geduld und technischem Know-how wurde der AZ-1 Stück für Stück rekonstruiert und in einen fahrbereiten Zustand versetzt.

Ein Highlight der Sammlung

Heute ist der Autozam AZ-1 eines der Highlights im Mazda Classic Automobil Museum Frey. Besucher können das Fahrzeug in seiner ganzen Pracht bewundern und mehr über seine Geschichte erfahren. Der AZ-1 steht stellvertretend für die Innovationskraft von Mazda und die Leidenschaft der Familie Frey für außergewöhnliche Fahrzeuge. Neben dem AZ-1 umfasst die Sammlung des Museums zahlreiche weitere Raritäten, darunter Modelle mit Wankelmotoren und andere Kei-Cars.

Die Bedeutung des AZ-1 für Mazda

Der Autozam AZ-1 ist nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch ein Symbol für Mazdas unkonventionellen Ansatz in der Automobilentwicklung. Mit seinem einzigartigen Design und seiner innovativen Technik zeigt der AZ-1, wie Mazda immer wieder neue Wege geht, um außergewöhnliche Fahrzeuge zu schaffen. Für die Familie Frey ist der AZ-1 ein Paradebeispiel für die Faszination, die Mazda-Fahrzeuge ausüben können.

Fazit