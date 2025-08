Betrug im Oldtimerhandel: Warum es immer wieder die Klassiker-Szene erwischt

Der Markt für Oldtimer boomt und zieht immer häufiger Betrüger an. Hohe Summen, emotionale Käufe und oft fehlende Transparenz machen den Handel mit historischen Fahrzeugen anfällig. Ein aktueller Fall zeigt, wie professionell organisierte Täter selbst erfahrene Händler täuschen können. Der Auto Salon Singen, seit 40 Jahren etablierter Anbieter von Sportwagen und Klassikern, musste nach einem millionenschweren Betrug rund um Ferrari-Modelle Insolvenz anmelden.

Im Zentrum des Falls steht ein angeblicher Ferrari-Vermittler, der sich im Frühjahr 2025 an Geschäftsführer Michael Koltes wandte. Der Mann verfügte über detaillierte Informationen zur Firmengeschichte und gab an, direkten Zugang zu exklusiven Ferrari-Modellen zu haben – darunter streng limitierte Varianten, die Ferrari üblicherweise nur an ausgewählte Kunden verkauft. Er legte scheinbar authentische Preislisten vor, reagierte schnell auf Konfigurationswünsche und überzeugte mit Branchenkenntnis.