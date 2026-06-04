Audi V8 im Original-Test aus auto motor und sport 22/1988

Ende der 1980er-Jahre ist die automobile Welt in der deutschen Oberklasse klar aufgeteilt: Mercedes-Benz dominiert mit der S-Klasse und BMW hat mit dem 7er erfolgreich den Anschluss gefunden. In diese fest gefügte Riege der etablierten Hecktriebler wagt Audi 1988 einen ambitionierten Vorstoß. Mit einem für die Marke völlig neuen Modell, schlicht "V8" genannt, wollen die Ingolstädter beweisen, dass der Slogan "Vorsprung durch Technik" auch in der Luxusliga gilt. Ihre Waffe dafür ist eine in diesem Segment einzigartige Kombination: der erste Achtzylinder der Nachkriegszeit in einem Audi, serienmäßig gepaart mit dem permanenten Allradantrieb quattro. Ein zeitgenössischer Testbericht zeigt, wie sich der neue Herausforderer im direkten Umfeld der ...