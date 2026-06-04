AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Oldtimer

Audi V8 im Original-Test aus auto motor und sport 22/1988

Audi V8 (1988) im historischen Test
Reicht es für die Oberklasse?

Im ersten Test von auto motor und sport zeigt sich, ob der Audi V8 die hohen Ansprüche in der Oberklasse erfüllt und was die ungewöhnliche Technik bringt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.06.2026
Als Favorit speichern
Audi V8 Originaltest 1988
Foto: Hans-Dieter Seufert

Ende der 1980er-Jahre ist die automobile Welt in der deutschen Oberklasse klar aufgeteilt: Mercedes-Benz dominiert mit der S-Klasse und BMW hat mit dem 7er erfolgreich den Anschluss gefunden. In diese fest gefügte Riege der etablierten Hecktriebler wagt Audi 1988 einen ambitionierten Vorstoß. Mit einem für die Marke völlig neuen Modell, schlicht "V8" genannt, wollen die Ingolstädter beweisen, dass der Slogan "Vorsprung durch Technik" auch in der Luxusliga gilt. Ihre Waffe dafür ist eine in diesem Segment einzigartige Kombination: der erste Achtzylinder der Nachkriegszeit in einem Audi, serienmäßig gepaart mit dem permanenten Allradantrieb quattro. Ein zeitgenössischer Testbericht zeigt, wie sich der neue Herausforderer im direkten Umfeld der ...

Mehr zum Thema 80 Jahre, 80 Tests