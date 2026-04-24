Boschert B300 Gullwing Coupé: Mercedes 300 CE mit Flügeltüren und 283 PS

Zur IAA im September 1989 präsentierte Hartmut Boschert den B300 Gullwing – ein spektakuläres Unikat, das zu den kühnsten Umbauten seiner Zeit zählt. Der Diplom-Designer aus Emmendingen bei Freiburg verwandelte einen 1988 gebauten Mercedes 300 CE der Baureihe C124 in ein Coupé mit Flügeltüren und der Front des damals gerade eingeführten SL R129. Das aufwendig umgestaltete Einzelstück zierte prompt das Titelblatt von auto motor und sport 20/1989.