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Boschert B300 Gullwing Coupé: Mercedes 300 CE mit Flügeltüren und 283 PS

Boschert B300 Gullwing Coupé von 1989
Mercedes W124 Coupé mit Flügeltüren und 283 PS

Dieser Flügeltürer ist nicht von Mercedes: Der Boschert B300 kommt am 16. Mai 2026 am Comer See unter den Hammer. Das Einzelstück auf Basis eines 300 CE der Baureihe W124 soll sechsstellig kosten. Es wurde Ende 2023 schon einmal versteigert.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.04.2026
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Broad Arrow Auctions

Zur IAA im September 1989 präsentierte Hartmut Boschert den B300 Gullwing – ein spektakuläres Unikat, das zu den kühnsten Umbauten seiner Zeit zählt. Der Diplom-Designer aus Emmendingen bei Freiburg verwandelte einen 1988 gebauten Mercedes 300 CE der Baureihe C124 in ein Coupé mit Flügeltüren und der Front des damals gerade eingeführten SL R129. Das aufwendig umgestaltete Einzelstück zierte prompt das Titelblatt von auto motor und sport 20/1989.

Flügeltüren-Coupé mit SL-Front

Die Karosserie wurde im Detail optimiert: Boschert kürzte sowohl das Dach als auch das Heck des ursprünglich schwäbischen Coupés um 25 Zentimeter, wodurch das Profil deutlich tiefer und dynamischer wirkte. Seitlich verbauten die Ingenieure 1,66 Meter breite, hydraulisch ...