Benefiz-Auktion Mercedes-Benz „Mannheim“ wird versteigert

Als Hauptattraktion der diesjährigen Classic-Gala in Schwetzingen wird vom 3.-5. September ein außergewöhnlich gut erhaltener Mercedes-Benz 12/55 PS Typ 300 "Mannheim” aus 1927 für einen guten Zweck versteigert.

Der "Mannheim” gilt als "Scheunenfund des Jahrzehnts” und wird erstmals öffentlich auf dem Markt angeboten. Es handelt sich womöglich um den weltweit letzten "Mannheim” der in unberührtem Originalzustand ist. 85 % des Verkaufserlöses werden unmittelbar für die Krebsbehandlung einer Angehörigen des Verkäufers eingesetzt. Die anderen 15 % werden an den gemeinnützigen Verein Brustkrebs Deutschland für ein Soforthilfeprojekt zur psychologischen Unterstützung von an Brustkrebs erkrankten Patientinnen gespendet.

Bei dem zur Benefiz-Auktion angebotenen Fahrzeug handelt es sich um die sehr seltene erste Fertigungsserie des W 03, von welcher zwischen 1926 und 1928 nur 3.854 Fahrzeuge gefertigt wurden. Somit zählt dieser Typ 300 auch zu den allerersten PKW, welche den Markennamen "Mercedes-Benz” erhielten. Die gesamte Substanz des Mercedes-Benz ist außergewöhnlich gut. Sowohl die Holzkarosserie als auch die Achsen sind in Takt. Die Türrahmen und Trittbretter sind solide und weisen keine Schwachstellen auf. Der Scheunenfund verfügt über die selten erhaltene Kühlerverschraubung mit Mercedes-Stern, den mit einem Relief veredelten Tankverschluss, sowie die makellos erhaltene Fond-Lampe und den Fond-Aschenbecher aus Kristallglas.

MyCarmunity.com Das Cockpit des Mercedes-Benz "Mannheim" aus dem Jahr 1927.

Den Fairness-Gedanken nimmt MyCarmunity sehr ernst

Der 12/55 PS Typ 300 wird exklusiv über das hybride Auktionshaus MyCarmunity angeboten. Als Konsequenz aus der Corona-Pandemie, geht dieses Auktionshaus einen hybriden Weg, indem es seine Auktionen digital über eine hoch transparente und speziell gesicherte Auktionsseite abwickelt. Ausgewählte Fahrzeuge werden jedoch bei besonderen Veranstaltungen Live präsentiert, wobei die Gebote digital angenommen werden. Transparenz und Sicherheit stehen bei MyCarmunity im Vordergrund. Hierbei werden die Funktionen eines Onlineforums mit denen eines Auktionshauses kombiniert. Jeder Interessent kann über die Kommentarfunktion der jeweiligen Auktion seine Fragen stellen und bei Interesse direkt einen Besichtigungstermin vereinbaren.

Anders als traditionelle Häuser erhebt MyCarmunity ausschließlich ein Aufgeld von 5,95 % vom Höchstbietenden, welches bei 6.000 Euro gedeckelt ist. Somit ist der Verkauf über dieses innovative Auktionshaus für Eigentümer von Sammler- und Liebhaberfahrzeugen kostenlos. Sollte man professionelle Bilder durch einen Fotografen wünschen, kann dies zusätzlich hinzugebucht werden. Ebenso besteht über den hauseigenen "Full Service” die hinzu buchbare Möglichkeit, den gesamten Verkaufsprozess inklusive der Administration von Besichtigungen an die Experten von MyCarmunity abzugeben. Interessenten können sich auf der Auktionsplattform zu jeder Zeit unverbindlich und kostenlos registrieren. Für weitere Informationen über das Auktionshaus, sowie einer detaillierten Beschreibung mit mehr als 100 Detailbildern und Videos besuchen Sie bitte: MyCarmunity.com

Exklusives Freikartenpaket zu gewinnen!

In Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein Brustkrebs Deutschland e.V. und der Classic-Gala Schwetzingen verlost MyCarmunity ein exklusives Freikartenpaket bestehend aus:

• 2 x Freikarten für den exklusiven Grillabend mit Eröffnungsfeuerwerk am 3. September 2021 um 19:00 Uhr im Schlossgarten Schwetzingen

• 2 x 2 Freikarten für den Besuch der Classic-Gala am Samstag und Sonntag, den 4. und 5. September 2021

Bitte beachten Sie die Nachweispflicht der 3G Regel (getestet-geimpft-genesen) durch die Galaleitung.

Um an der Verlosung teilzunehmen, bitten die Veranstalter Sie, falls nicht schon geschehen, sich bei MyCarmunity ein kostenloses und unverbindliches Benutzerkonto anzulegen und 5 Euro für das Los zu spenden. Bitte geben Sie Ihren frei wählbaren Nutzernamen im Verwendungszweck an. Gerne dürfen Sie auch mehrere Lose kaufen, um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen.

Der gesamte Erlös wird für die Erstellung von Informationspäckchen zur Früherkennung und Empfehlungen für Behandlungsmaßnahmen des gemeinnützigen Vereins Brustkrebs Deutschland e.V. gespendet. Ihr Spendenbetrag ist bei Kennzeichnung als Spende in Ihrer Steuererklärung steuerlich absetzbar.

Alle Teilnehmer erhalten im Nachgang an die Spendenaktion einen Bericht über das gesammelte Ergebnis und den Ablauf unserer Benefiz-Auktion auf der Classic-Gala 2021 in Schwetzingen.