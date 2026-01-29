Das Auto wird heute 140: Happy Birthday, Auto!

Der 29. Januar ist für die Welt des Automobils einer der wichtigsten Feiertage überhaupt. Heute vor 140 Jahren – im Jahr 1886 reichte Carl Benz das Patent für seinen Patent-Motorwagen ein. Wer hätte gedacht, dass sich aus diesem kutschenähnlichen Dreirad mit nur 0,75 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 16 km/h die heutige Vielfalt der automobilen Welt entwickelt.

Carl Benz, der große Erfinder und Visionär, ließ sich an diesem historischen Tag das "Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb" patentieren – und voilà, das Auto war geboren! Es war keine Umrüstung eines Pferdefuhrwerks, sondern ein völlig neues Konzept: ein Motor und ein Fahrgestell als Einheit. Falls Ihnen jetzt Gottlieb Daimler in den Sinn kommt, er baute seine vierrädrige Kutsche im Oktober 1886. Da hatte Carl Benz sein Patent schon eingereicht.

Die erste Fahrt des Patent-Motorwagens im Sommer 1886 durch Mannheim war ein Spektakel. Die Menschen starrten mit großen Augen auf das neue Wunder auf Rädern. Damals gab es natürlich noch keine Tankstellen. Stattdessen nutzte Carl Benz einen Treibstoff namens Ligroin, den er in der Apotheke kaufte. Dieses Waschbenzin nutzten die Leute damals zum Reinigen der Kleidung oder zum Desinfizieren von Wunden.

Erste Fernfahrt 1888 folgte die nächste bedeutende Etappe in der Geschichte des Automobils, und diesmal war es Bertha Benz, die als Pionierin in Erscheinung trat. Sie unternahm mit dem Patent-Motorwagen die erste dokumentierte Langstreckenfahrt der Automobilgeschichte.

Die Reise führte sie von Mannheim nach Pforzheim, eine Strecke von rund 106 Kilometern. Ohne die modernen Annehmlichkeiten von Raststätten und mit einem Fahrzeug, das noch weit von der heutigen Zuverlässigkeit entfernt war. Unterwegs gab es technische Herausforderungen, darunter ein verstopfter Vergaser, den Bertha mit einer Hutnadel reinigte. Diese Fahrt war nicht nur ein Test des Fahrzeugs, sondern auch ein bedeutender Moment, um das Potenzial des Automobils für den Alltag zu beweisen. Bertha trug somit entscheidend dazu bei, das Vertrauen in das Auto zu stärken und dessen Alltagstauglichkeit zu demonstrieren.

Der Grundstein für eine der bedeutendsten Technologien der Menschheit Und heute? Heute feiern wir 140 Jahre Automobilgeschichte, die mit dem ersten Motorwagen von Carl Benz begann und sich zu einer der bedeutendsten Industrien der Welt entwickelt hat. Der Benz-Patent-Motorwagen legte den Grundstein für die moderne Automobiltechnik. Dieses Fahrzeug hat die Entwicklung der Mobilität maßgeblich beeinflusst und bleibt ein Symbol für den Beginn einer neuen Ära in der Fahrzeugtechnologie.