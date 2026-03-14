Datsun 240Z Umbau: Mit V12-Motor zum Hill Climb

Der Datsun 240Z hat sich im Kreis der klassischen Fahrzeuge schon längst einen Namen gemacht. Unter der Haube des ursprünglich von Nissan produzierten Fahrzeugs steckt normalerweise ein Reihensechszylinder mit 2,4-Liter Hubraum und 130 PS. Doch viele Tuner und Bastler finden, das reicht nicht. Daher wird der Datsun 240Z gern als Basis für Restomods oder Tuning genutzt.

Auch die beiden amerikanischen YouTuber und Eheleute Jordan Easter und Michael Tung haben einen umgebauten 240Z in der Garage stehen. Und das, was hier unter der Motorhaube seine Arbeit verrichtet, hat doppelt so viele Zylinder wie der Originalmotor. Es handelt sich um den V12 M120 von Mercedes-Benz, der ursprünglich im S600 der Baureihe W140 zum Einsatz kam. Das Aggregat mit sechs Liter Hubraum leistet 408 PS und erzeugt 580 Nm Drehmoment. Eines vorab, wie viel der Motor jetzt im Datsun Z leistet, wissen die beiden nicht.

Wie könnte es anders sein, ein Youtube-Clip veranlasste Tung, sich diesen Motor einmal näher anzusehen. Er durchforstete online das Angebot einiger Schrottplätze und fand heraus, dass dieser V12 in den USA recht günstig ist. Er entschied sich, einen zu kaufen und wollte ihn eigentlich in einen Mazda RX-7 einbauen.

Warum der Datsun 240Z?

Den Datsun brachte hingegen seine Frau Jordan ins Spiel. Sie war an der Westküste von Michigan Wandern und stieß zufällig auf ein lokales Hill-Climb-Rennen. Dort sah sie einen Datsun 510 und war sofort fasziniert. Da dieses Modell jedoch außerhalb ihres Budgets lag, entschied sie sich für einen 240Z. Als sie das Auto 2017 kaufte, war der Plan bereits klar: Der Serienmotor sollte langfristig ersetzt werden. Ursprünglich war ein RB26 aus dem Nissan Skyline vorgesehen, doch ihr Ehemann hatte eine andere Idee: den Mercedes-V12, der eigentlich für den RX-7 vorgesehen war.

Der Einbau dieses Aggregats stellte die beiden allerdings vor einige Herausforderungen. Es ist beispielsweise selten, dass jemand den M120 in ein anderes Fahrzeug einbaut. "Es gibt nur sehr wenige Informationen darüber, wie man den Motor mit einem Schaltgetriebe oder einer eigenständigen ECU betreibt", erklärt Easter. Die beiden haben viel recherchiert. Platzprobleme gab es hingegen nicht. Der Motorraum des Japaners ist groß genug und so waren keine Modifikationen an der Karosserie notwendig. "Der Z hat eine riesige Motorhaube", sagt Easter. "Und ein laufruhiger V12 passt eigentlich gut zum Charakter des Autos." Nachdem die Entscheidung gefallen war, setzten sich die beiden ein ambitioniertes Ziel: Mit dem fertigen Wagen beim Empire Hill Climb 2019 antreten.

Heute nur noch als umgebauter Klassiker

So bauten sie den Wagen innerhalb von fünf Monaten um, inklusive Motorinstallation, Anpassung der Elektronik und zusätzlicher Sicherheitsausstattung für den Wettbewerb. Dank der Hilfe von Freunden und Familie schafften es die YouTuber, den 240Z an den Start zu bringen. Leider gab es während des Rennens Schwierigkeiten mit der Kühlung, und Easter musste das Fahrzeug abstellen. Heute ist das Auto nur noch zum Cruisen und für Autotreffen gedacht.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, ob der Datsun mit einem schweren V12 nicht viel zu kopflastig ist. Ein großer Vorteil liegt im Material des M120. Der besteht nämlich aus Aluminium. Der originale L28-Reihensechser des Datsun ist aus schwererem Gusseisen gefertigt. Dank der langen Motorhaube sitzt außerdem ein Großteil des Gewichts hinter der Vorderachse. "Das aktuelle Gewicht beträgt 1.288 kg und die Gewichtsverteilung beträgt 51 Prozent vorn bei vollem Tank, sodass es kein frontlastiges Ungetüm geworden ist”, so Tung.