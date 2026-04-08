Fiat Bertone 850 T Visitors Bus: Sechssitzer vom Countach-Designer

Nachdem Fiat in den 1970er Jahren einige Werke eröffnet hatte, suchte der Autohersteller nach einem Fahrzeug zum standesgemäßen Empfang seiner Gäste. Das Ergebnis war ein Minibus, den Bertone-Designer Marcello Gandini gestaltete. Gandini ist unter anderem für das Design so unterschiedlicher Autos wie Lamborghini Countach und Citroen BX bekannt. Von dem bei Bertone gefertigten Fiat Visitors Bus existieren heute nur noch zwei Exemplare. Einen davon versteigert das kanadische Auktionshaus Broad Arrow am Wochenende des 16./17. Mai 2026 während des Concorso d'Eleganza am Comer See.