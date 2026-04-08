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Fiat Bertone 850 T Visitors Bus: Sechssitzer vom Countach-Designer

Fiat Bertone 850 T Visitors Bus von 1977
Der Sechssitzer vom Countach-Designer

Ein Fiat 850 dient als Basis für einen ganz besonderen Besucherbus, den Agnelli von einem berühmten Designer gestalten ließ. Heute gibt es nur noch zwei Exemplare des originellen Sechssitzers, einer kommt Ende Mai am Comer See unter den Hammer.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.04.2026
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Fiat Bertone 850 T Besucherbus (1977)
Foto: Broad Arrow

Nachdem Fiat in den 1970er Jahren einige Werke eröffnet hatte, suchte der Autohersteller nach einem Fahrzeug zum standesgemäßen Empfang seiner Gäste. Das Ergebnis war ein Minibus, den Bertone-Designer Marcello Gandini gestaltete. Gandini ist unter anderem für das Design so unterschiedlicher Autos wie Lamborghini Countach und Citroen BX bekannt. Von dem bei Bertone gefertigten Fiat Visitors Bus existieren heute nur noch zwei Exemplare. Einen davon versteigert das kanadische Auktionshaus Broad Arrow am Wochenende des 16./17. Mai 2026 während des Concorso d'Eleganza am Comer See.

Fiat-Präsident Gianni Agnelli war die komfortable Beförderung prominenter Gäste wichtig. Der Weg führte über den Fiat 600 Multipla und den 850 T Familiare schließlich ...