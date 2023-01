Buntes Porsche-Treffen in Thailand Bangkok meets Zuffenhausen

Seit 30 Jahren verkauft Porsche Autos in Thailand. Obwohl das Tropenparadies mit seinem feuchten Klima und den holprigen Straßen nicht unbedingt das ideale Revier für Sportwagen ist, hat sich hier eine aktive Fanszene der Stuttgarter Marke entwickelt. Dank der Leidenschaft von Organisator Sihabutr "Tenn" Xoomsai kommen Porsche-Enthusiasten seit 2016 einmal im Jahr mit ihren Schätzen in Bangkok zusammen.

Weil es sich um eine deutsche Marke handelt, heißt das Treffen schlicht und einfach "Das Treffen". Willkommen sind hier alle Modelle – vom Elfer bis zum Cayenne, von alt bis neu, von Originalzustand bis zur Tuning-Bastelbude. Generationen von Porsche-Besitzern bringen Generationen von Porsche-Fahrzeugen zu einer großen Party zusammen.

Porsche / Stefan Bogner Farbenfroh ging es zu bei der siebten Auflage von "Das Treffen" in Bangkok.

Buntes Porsche-Treiben

Nicht nur Porsche-Besitzer aus dem Umkreis der thailändischen Hauptstadt lassen sich hier regelmäßig blicken. Die Leidenschaft für die schwäbische Marke ist so groß, dass viele Besitzer auch längere Anreisen nicht scheuen. Das sechsstündige Event wurde am 15. Januar 2023 nun schon zum siebten Mal ausgerichtet und hat sich mittlerweile zum größten Porsche-Treffen in Südost-Asien gemausert.

Die große Zusammenkunft auf dem Impact Speed Park stand dieses Jahr unter dem Motor "Dreams in Colours" (Träume in Farben), womit die bunte Vielfalt der Fahrzeuge und ihrer Besitzer Ausdruck finden sollte. Zum Thema passend, ließen die Veranstalter farbenfroh angemalte Container aufstellen, die als Hintergrund für Foto-Sessions dienten.

Porsche / Stefan Bogner Ob original oder wild getunt - beim Porsche-Treffen in Bangkok waren alle Fahrzeuge aus Zuffenhausen willkommen.

Seltene Elfer in Thailand

Teilnehmer konnten sich mit ihren Fahrzeugen außerdem in der sogenannten "Gymkhana-Zone" im Zeitfahren messen. Es wurde sogar eine Kinder-Fahrschule für die jüngsten Mitglieder der Porsche-Familie eingerichtet. Den besten Überblick über das bunte Treiben hatten Besucher von einer Rooftop-Lounge.

Im Mittelpunkt des Interesses stand aber natürlich die Vielzahl der ausgestellten Fahrzeuge, darunter auch ganz seltene Modelle wie ein 911 Speedster in Oak-Grün-Metallic und ein 911 F-Modell in Burgund-Rot. Was "Das Treffen" sonst noch so zu bieten hatte, zeigen unsere Impressionen in der Bildergalerie.

Fazit

Im feuchten Klima Thailands ist es sicher nicht einfach, alte Porsche-Modelle über Jahrzehnte am Leben zu halten. Es ist Ausdruck der Leidenschaft und der Mühen der Besitzer, dass sich die vielen Klassiker beim Treffen in Bangkok jedes Jahr in einem so makellosen Zustand präsentieren.