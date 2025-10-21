SL 72 AMG: Der seltenste R129 mit Pagani-Verwandtschaft

Auf den ersten Blick wirkt der SL 72 AMG wie ein ganz gewöhnlicher R129. Silber lackiert, mit dezentem Bodykit, klassischen OZ-Felgen und einem Stoffverdeck, das sich elektrisch zurückfaltet. Doch wer genauer hinsieht, erkennt ein Modell, das zu den seltensten seiner Art gehört. Und wer unter die Haube blickt, entdeckt das eigentliche Highlight: einen von AMG aufgebauten Zwölfzylinder, der nicht nur Kraft im Überfluss bietet, sondern auch der Ursprung eines der berühmtesten Supersportwagen-Triebwerke überhaupt ist.

Im Mittelpunkt des SL 72 steht der Motor. Es handelt sich um den bekannten M120-V12 von Mercedes, der von AMG auf 7,2 Liter Hubraum vergrößert wurde. Die Leistung liegt bei 525 PS. Dabei verzichtet das Triebwerk konsequent auf Aufladung und setzt auf klassische Vierventiltechnik mit zwei obenliegenden Nockenwellen pro Zylinderbank. Titanpleuel, spezielle Kolben und eine AMG-Abgasanlage runden das Bild ab. Der Motor wurde für souveräne Langstrecken-Performance gebaut und vermittelt das Gefühl von müheloser Überlegenheit. Was ihn besonders macht, ist nicht nur seine Kraft, sondern seine Verwandschaft. Denn in nahezu identischer Bauweise trieb dieser Motor später auch den ersten Pagani Zonda an.

Von Affalterbach nach Modena Horacio Pagani suchte Mitte der 1990er-Jahre einen geeigneten Motor für seinen neuen Supersportwagen. Die Wahl fiel auf den AMG-V12. Die Basis blieb dabei der M120, wie er im SL 72 zum Einsatz kommt. In der Zonda-Version wurde das Aggregat weiterentwickelt, auf 7,3 Liter vergrößert und in verschiedenen Leistungsstufen angeboten.

Die Architektur blieb jedoch weitgehend gleich. Bohrung und Hub, Kurbelgehäuse, Zylinderwinkel – all das stammt aus der Mercedes-Welt. Das bedeutet: Wer im SL 72 AMG Platz nimmt, bewegt sich technisch auf ähnlichem Niveau wie ein Zonda-Fahrer. Nur mit deutlich mehr Leder, Komfort und Zurückhaltung.

Leistung trifft Gelassenheit Trotz seiner Motorisierung bleibt der SL 72 ein komfortabler Gran Turismo. Die Kraft gelangt über eine Vierstufenautomatik an die Hinterachse. Für Stabilität sorgen das adaptive Dämpfersystem ADS und eine Traktionskontrolle. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das seine Leistung nicht in Dramatik, sondern in Souveränität umsetzt. Auf der Autobahn wirkt der SL 72 bei hohen Geschwindigkeiten gelassener als viele moderne Sportwagen. Im Innenraum dominieren edles Leder, feine Holzdekore und klassische AMG-Details.