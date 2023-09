Der norwegische Karosserieexperte und Saab-Liebhaber Per Ekstrøm wollte zum 50. Geburtstag von Saab 1997 etwas Besonderes bauen: ein sportliches Coupé auf Basis des Saab 900. Dazu erhielt er Unterstützung von der Zentrale im schwedischen Trollhättan. Das Ergebnis, der Saab EX Prototyp, wird am 8. Oktober 2023 von Bonhams Cars versteigert.