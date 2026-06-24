Warum der Porsche 911 964 RSR bis heute Motorsportgeschichte schreibt

Der M64/04-Motor des Porsche 911 Carrera RSR 3.8 ist ein luftgekühlter Sechszylinder-Boxermotor mit einem Hubraum von 3.746 cm³. Er basiert auf dem M64-Triebwerk der regulären Carrera-Modelle, wurde jedoch für den Einsatz im Rennsport umfassend modifiziert. Die Verdichtung liegt bei beeindruckenden 11,4:1, was eine hohe Effizienz und Leistungsausbeute ermöglicht. Dank einer Doppelzündung sowie einer elektronischen Einspritzung liefert der Motor bis zu 350 PS – je nach Reglement der jeweiligen Rennserie.

Ein weiteres Highlight ist das Getriebe vom Typ G50/10 mit einem Sperrdifferential im Verhältnis 40:40. Diese Kombination sorgt nicht nur für eine optimale Kraftübertragung auf die Hinterräder, sondern auch für eine präzise Kontrolle selbst unter extremen Bedingungen. Ergänzt wird das Antriebskonzept durch einen Trockensumpfschmierungskreislauf, der auch bei hohen Querkräften eine konstante Ölversorgung sicherstellt.

Leichtbau als Schlüssel zum Erfolg Neben dem leistungsstarken Motor spielte das geringe Gewicht des Fahrzeugs eine entscheidende Rolle für seine Wettbewerbsfähigkeit. Mit einem Leergewicht von lediglich 1.120 kg (je nach Reglement) setzte Porsche auf konsequenten Leichtbau: Türen und Fronthaube bestehen aus Aluminium, während die Heckscheibe aus dünnerem Glas gefertigt wurde. Der massive Heckflügel aus Kunststoff sorgt nicht nur für Abtrieb auf der Rennstrecke, sondern spart ebenfalls Gewicht.

Das Fahrwerk des RSR wurde speziell für den Motorsport optimiert und umfasst Uniball-Gelenke sowie Bilstein-Stoßdämpfer. Große Bremsscheiben mit ABS und spezielle Rennbremsbeläge garantieren maximale Verzögerung auch unter härtesten Bedingungen.

Vergleich mit anderen Modellen der Baureihe Im Vergleich zu anderen Modellen der Baureihe 964 – wie dem Carrera RS oder dem Turbo – hebt sich der RSR durch seine kompromisslose Ausrichtung auf den Motorsport ab. Während der RS als straßenzugelassene Variante ebenfalls auf Leichtbau setzt, bietet er weniger extreme Spezifikationen als sein Rennpendant. Der Turbo hingegen punktet mit seinem kraftvollen Turbomotor, bleibt jedoch schwerer und weniger agil als der RSR.

Die Kombination aus Leistung und Gewicht macht den RSR zu einem Fahrzeug, das sowohl in Sprint- als auch in Langstreckenrennen konkurrenzfähig war. Seine Erfolge bei den berühmten Rennen von Le Mans bis Daytona sprechen für sich.

Exklusive Sonderausstattungen eines Sammlerstücks Ein besonderes Exemplar des RSR sticht durch seine umfangreichen Sonderausstattungen hervor: Innenraumdetails wie handgenähtes Leder in Indischrot oder ein Beifahrersitz – ungewöhnlich für einen Rennwagen – machen dieses Fahrzeug einzigartig. Hinzu kommen technische Anpassungen wie ein größerer Renntank mit einem Fassungsvermögen von bis zu 120 Litern sowie eine Lufthebeanlage zur schnellen Wartung während Rennen.