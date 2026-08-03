Audi Q9: Diese Power-Motoren bekommen wir nicht

Mit dem Q9 hat Audi einen neuen SUV vorgestellt, der mit seinen Dimensionen alle bisherigen Audi-Modelle toppt. Der Riesen-SUV zielt vor allem auf die Märkte in Nordamerika und in China, wird aber auch in Europa angeboten. Der große Spagat bei den Zielmärkten spiegelt sich auch im jeweiligen Antriebsportfolio wider.

Europa bislang nur mit Diesel In Europa ist der Q9 bislang nur mit einem Sechszylinder-Turbodiesel zu haben. Der Dreiliter-V6-TDI fährt als Mildhybrid vor. Er leistet 299 PS und bietet bis zu 630 Nm Drehmoment. Teil des Hybridkonzepts ist ein Triebstranggenerator, der bis zu 18 kW (24 PS) Zusatzleistung und beim Anfahren/Überholen bis zu 370 Nm Boost bietet. Der Selbstzünder befähigt den Riesen-SUV zu einer Spurtzeit von 6,5 Sekunden und erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Als untermotorisiert kann der Q9 damit nicht gelten.

Biturbo-Benziner für die USA Wer sich aber dennoch mehr Power gewünscht hätte, dürfte neidisch auf den US-Markt blicken. Dort startet der neue Q9 ausschließlich mit Biturbo-Benzinern. Basistriebwerk ist der bekannte 2,9-Liter-V6-TFSI, der es auf dem US-Markt auf 429 hp (umgerechnet 435 PS) und 600 Nm Drehmoment bringt. Damit spurtet der Q9 in 5,2 Sekunden auf Tempo 100, darf aber mit Rücksicht auf die dort serienmäßig montierten Allwetterreifen nur 210 km/h schnell rennen.

Top-Triebwerk im SQ9 getauften Top-Modell ist der ebenfalls bekannte Vierliter-V8-Biturbo. Der bringt es auf 591 hp (umgerechnet 599 PS) und 800 Nm Drehmoment. Der Spurt auf 100 km/h soll in 4,0 Sekunden möglich sein, die Höchstgeschwindigkeit beträgt aber ebenfalls nur 210 km/h, kann aber optional auf 250 km/h hochgesetzt werden.

Beide Benziner verzichten dabei auf jegliche Art der Elektrifizierung. Die Kraftübertragung setzt wie in Europa auf eine Achtgang-Automatik und Quattro-Antrieb. Der Europa-Diesel findet sich nicht im US-Angebot. In China ist der neue Q9 noch nicht verfügbar, entsprechend ist auch kein Motorenangebot für den dortigen Markt bekannt.

Vorbild Audi Q7 Schon beim kürzlich aktualisierten Q7 fährt Audi eine ähnliche Strategie. Europa erhält zunächst nur V6-TDI-Motoren, die später um V6 Benziner mit MHEV plus-Technologie sowie einen PHEV-Antrieb aufgestockt werden sollen. Der US-Markt bleibt Diesel-frei und erhält einen V6-Biturbo-Benziner und ebenfalls den V8-Biturbo. Analog zum Q7 dürfte aber auch der Q9 in Europa später noch weitere Motor-Optionen bekommen. Die US-Aggregate dürften aber auch dann nicht dabei sein.